原标题：2022年度“沪惠保”开启预约投保，保障升级更惠民

5月25日，2022年度上海“沪惠保”开启线上预约投保。“沪惠保2022版”在2021年版基础上，保障升级，将CAR-T治疗药品和海外肿瘤特药纳入保障，保费为129元保一年，可获得医保范围外最高310万元的医疗保障。

作为上海城市定制型商业补充医疗保险，“沪惠保”坚持“政府指导、商业运作、惠民利民”的原则，由上海市医保局指导，上海银保监局监督，上海市大数据中心提供技术支持，上海市保险同业公会协调，中国太保寿险为首席承保单位，中国人寿、新华人寿、平安养老、人保健康、泰康养老、平安健康、太平养老、建信人寿8家保险公司共同承保，面向上海基本医保参保人，旨在满足上海市民多层次医疗保障需求。自2021年4月推出以来，“沪惠保”凭借便捷、智慧、有温度的服务，超过739万上海市民参保。

“沪惠保”是商业保险参与多层次医疗保障体系建设的创新实践。自上线运行以来，以中国太保寿险为代表的共保体公司积极发挥业务优势，立足服务民生，启用专属服务热线电话，组建专属服务团队。截至目前，已累计解答客户咨询超50万件。“沪惠保”通过系统对接、数据交互等方式，不断提升线上理赔服务效率，平均每分钟结案1.7件，“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

“沪惠保”秉持惠之于民的理念。截至2022年4月底，“沪惠保”累计赔付金额超6亿元，累计赔付超14万人次，惠及数万家庭。其中单个赔付件最高赔付金额58.7万元，个人累计赔付最高金额69.68万元；年龄最大的理赔用户101周岁，年龄最小的仅1周岁。“沪惠保”切实发挥了商业补充医疗保险在保障民生等方面的作用，在满足多层次医疗保障需求的同时，减轻了市民医保范围外的医疗费用负担，让市民有更多幸福感、安全感和获得感。

“沪惠保2022版”坚守普惠初心，延续“低门槛、高保障、广覆盖”的产品特性，不限年龄、职业、户籍、健康状况。为了进一步响应参保市民多层次医疗保障需求，着力减轻市民重特大疾病就医负担，“沪惠保2022版”在2021年度医保范围外住院医疗、国内特定高额药品和质子重离子医疗三大保障基础上，实现了“两增一扩”，即“增”前沿医疗。新增CAR-T治疗药品，提升创新药物可及性，让参保人能享受到前沿先进医疗技术，且0免赔额，最高赔付金额达50万元；“增”海外特药。新增15种海外特药保障，可报销患者在海南博鳌乐城指定医疗机构就诊并开具的国外上市但国内未上市、且必须使用的临床急需进口药品，0免赔额，最高赔付金额达30万元；“扩”国内特药。在原有国内21种特药保障的基础上，增补更替已纳入医保目录7种特药，并扩展药品至25种，适应症由原来的17种扩充至23种，进一步满足群众急需的高额药品保障。

今年家庭共济账户投保人上限由6人增至7人，更好覆盖三孩家庭。个人医保账户可为本人及6位有上海医保的家庭直系亲属（本人父母，配偶，子女）参保。

为了让更多市民有充足时间了解新一年沪惠保产品的特点，2022年“沪惠保”参考行业先例，设置预约投保期。现“沪惠保”预约投保通道已开启，本市基本医保参保人员可以通过“沪惠保”微信公众号、随申办、支付宝、微保等方式进入预约投保页面进行预约投保。预约投保时需要填写投保信息并缴费确认，在正式投保期开始后，将自动转为正式投保。保险责任统一于2022年7月1日正式生效。“沪惠保2022版”具体信息以《“沪惠保2022版”项目产品说明书》为准。

(责编：曹淼、李源)