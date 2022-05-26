本报记者 李中文 顾 春

初夏的一个周末，浙江省舟山市岱山县双合村热闹起来，到处是游客……

岱山是海岛县，双合村位于偏远角落，村民自古以捕鱼为生。2021年底，舟岱大桥开通，双合村正好在高速公路路口旁。一度萎缩的小村庄，渐渐焕发生机，闲置农房被改建成民宿、茶吧、餐厅，不少影视摄制组来此取景。

今年2月，浙江省发展改革委发布浙江高质量发展建设共同富裕示范区2022年主要目标，确定打造10项标志性成果。“农村集体经济改革发展，大力实施强村富民集成改革，全省域推进闲置宅基地和闲置农房激活改革”就是其中一项。

瞅准时机，双合村村民王代明租用邻居家旧屋，改造成民宿开业。如今，他家的民宿和餐厅生意红火，每逢节假日，游客需要提前预订。据王代明统计，2021年他家民宿收入40余万元。

“去年，海岛万幢农房激活行动被列为舟山市共同富裕示范区先行市建设试点。”舟山市农业农村局相关负责人介绍，“目前，舟山市创建闲置农房盘活利用示范区8个，激活闲置农房3740套，出租农房的农户年均增收3万余元，带动就业1.5万人。”

桑葚采摘时节，嘉兴桐乡市崇福镇“桑在云间”农场里，乌黑发亮的桑果令游客们口齿生津。崇福镇将流转的农房改造成农业创客孵化平台“农创大院”，吸引上百名高校毕业生前来创业。本地姑娘张静惠大学毕业后，返乡创立“桑在云间”农场项目，和伙伴们一道建起蚕房、工作室，还种下了31亩桑园。“接下来是加工销售蚕丝被、真丝睡衣等。去年通过网络直播，获得200多万元销售额。”张静惠说，“共同富裕路上，需要有年轻人扎根乡村，做出业绩，让更多人看到乡村全面振兴的美好前景。”

丽水市遂昌县西滩村茶园自然村，藏在浙西南大山深处，常住人口不到50人。深圳乐领生活发展有限公司看中这里的原生态，租下24幢闲置农房，开启“旗山侠隐”项目，包含庭院、户外舞台、瑜伽房、文化走廊等，吸引了不少游客。公司聘用了16名村民，村民罗根荣成为农业方面的主管。“工资一年近5万元，还有宅基地和农田流转收入，一年能有10万多元收入。”罗根荣说。

湖州市吴兴区织里镇上林村波斯荡景区，一个周末就接待了游客上千人次。“我们把旅游产业嵌入美丽乡村建设，开辟了儿童乐园、极限运动区和垂钓赛区。”上林村党支部书记沈如方介绍，“通过土地整理和盘活低效厂房等举措，村集体收入已突破100万元。”

“当前，浙江立足高质量发展建设共同富裕示范区，正推进以集体经济为核心的强村富民乡村集成改革，打好‘宅基地改革+乡村建设’‘市场化改革+集体经济’等组合拳，力争到2025年，闲置农房盘活总价值突破400亿元。”浙江省农业农村厅厅长王通林说。

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 10 版）

(责编：白宇、赵欣悦)