本报北京5月25日电 （记者刘志强）5月25日，交通运输部对外发布《2021年交通运输行业发展统计公报》。《公报》显示，过去一年，交通强国建设取得显著成绩，主要体现在以下几个方面。

——综合立体交通网络加快完善。

交通固定资产投资稳步增长。全年完成交通固定资产投资3.6万亿元，比上年增长4.1%，两年平均增长5.6%，发挥了重要的稳增长作用。

高效率交通基础设施覆盖范围持续扩大。截至2021年末，全国高铁营业里程达到4万公里，占铁路营业里程比重超过1/4。高速公路里程16.9万公里，比上年末增加8090公里，占公路总里程比重为3.2%，呈现稳步提高态势。全国港口万吨级及以上泊位2659个、增加67个，占全国港口泊位比重为12.7%、提高1个百分点。定期航班通航机场、通航城市（或地区）分别提高至248个和244个。

普通干线交通网结构不断完善。截至2021年末，全国铁路营业里程达到15万公里，比上年末增加超过3600公里。二级及以上等级公路里程72.4万公里、增加2.1万公里，占公路总里程比重为13.7%、提高0.2个百分点。三级及以上航道通航里程1.45万公里、增加140公里，占航道总里程比重为11.4%。

农村交通网络通达通畅水平稳步提升。截至2021年末，农村公路里程446.6万公里，比上年末增加8.4万公里。农村快递服务营业网点数量占比提高至30%以上，快递服务乡镇网点覆盖率达到98%，服务满意度进一步提高。

西部地区路网规模不断提升、结构持续优化。截至2021年末，西部地区公路总里程占全国公路总里程比重达42.9%、比上年末提高0.5个百分点，高速公路里程占全国比重达41.3%、提高1.7个百分点，路网规模和质量与东部、中部地区的差距进一步缩小。

——运输装备提档升级。

大型化装备不断提高。截至2021年末，营运载货汽车平均吨位为14.6吨/辆，比上年末增加0.4吨/辆。营业性运输船舶平均净载重量2259吨/艘，比上年末增加125吨/艘。

专业化装备持续增加。截至2021年末，全国铁路拥有动车组33221辆，比上年末增加1881辆、增长6%，占铁路客车总量超过四成。公路拥有专用货车60.4万辆，增加9.7万辆、增长19.2%，占营运载货汽车总量的5.1%、提高0.6个百分点。

绿色化装备趋势明显。截至2021年末，全国铁路拥有电力机车1.39万台，占铁路机车总量达64%、比上年末提高约1.3个百分点。全国城市公共汽电车中，拥有纯电动车42万辆，增加4.1万辆、增长10.8%，拥有天然气车11.2万辆、混合动力车8.6万辆，三者合计占公共汽电车比重达87%，提高2.7个百分点。

——物流保障能力不断增强。

国内物流供应链保障能力进一步提升。全年完成营业性货运量521.6亿吨，比上年增长12.3%，两年平均增长5.7%。其中，铁路货运量比上年增长4.9%，全国港口集装箱铁水联运量比上年增长9.8%；公路货运量比上年增长14.2%，高速公路货车流量比上年增长6.0%；水路货运量比上年增长8.2%，全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨、比上年增长6.8%；民航货运量比上年增长8.2%。快递业务量完成1083亿件，比上年增长29.9%。

国际物流供应链安全畅通保障水平稳步提高。全年中欧班列开行量达15183列，首次站上1.5万列大关，比上年增长22%。全国港口完成外贸货物吞吐量47.0亿吨、增长4.5%，西部陆海新通道班列集装箱发送量57万标箱、增长57.5%。民航开行国际货运航班20万班、增长22%，国际航线货邮量完成266.7万吨、增长19.5%。

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 11 版）

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