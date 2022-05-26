本报北京5月25日电 （记者杜海涛）记者从中国物流与采购联合会获悉：1至4月份，全国社会物流总额106.2万亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%。从规模看，社会物流总额超过百万亿元，超大市场规模优势依然较为明显，物流需求依托我国完备的产业体系，仍然保持扩张态势。

4月份，受新冠肺炎疫情等因素冲击，供应链循环不畅，物流运行面临较大压力。物流需求增速明显回落，市场规模恢复势头放缓，物流通行能力、衔接水平下降，物流运行成本上升，企业盈利能力持续下降。要持续推动保通保畅政策落实到位，助力物流供应链循环畅通，为民生保障、经济恢复创造有利条件。

工业品物流受到较大冲击。4月份，工业品物流总额同比下降2.9%，为2020年3月以来的首次回落。尽管当月工业物流降幅明显，但累计指标仍保持了4.0%的平稳增长，显示工业物流总体韧性依然较强，长期向好的发展势头有望延续。

单位与居民物流总额增速持续放缓。1至4月份，单位与居民物品物流总额同比增长2.7%，增速比一季度回落4个百分点。其中，全国实物商品网上零售额同比增长5.2%，全国快递服务企业业务量同比增长4.2%，成为民生消费物流需求的重要支撑。从地区来看，4月份以来受疫情冲击比较严重的长三角、东北地区快递业务量同比降幅在30%左右，中西部地区快递业务量则保持平稳较快增长。

进口物流量降幅趋稳。1至4月份，进口物流总额同比下降7.6%，降幅比一季度收窄0.1个百分点。

从物流市场规模看，1至4月份，物流业总收入达到3.7万亿元，同比增长5.7%。4月以来部分区域生产生活受到较大影响，物流成为供应链通畅和企业复工复产的重要保障，伴随各地物流通行逐步改善，物流市场供给保持小幅增长。但物流活动与前期、同期相比均有所放缓，增速比一季度回落2.5个百分点，降至近年来的较低水平。

中国物流与采购联合会的专家表示，4月份，在国内疫情复杂严峻及国外地缘政治冲突影响下，物流运行明显趋缓，但也要注意到，4月中旬以来多部门连续出台措施，强力推动大动脉和微循环畅通，确保产业链供应链“不掉线”，物流保通保畅效果明显。从后期走势看，随着各地保畅通、保生产、保民生各项政策加快落实，供应链上下游企业受疫情影响逐渐减弱，物流需求有望改善，行业景气趋于回升反弹。

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 11 版）

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