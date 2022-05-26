阿里启动“乡村振兴技术官”志愿服务计划 首批160人送技术下乡
2022年05月26日07:58 | 来源：环球网
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原标题：阿里启动“乡村振兴技术官”志愿服务计划 首批160人送技术下乡
5月25日，阿里巴巴正式启动“乡村振兴技术官”计划，在内部招募选拔技术人才，分批次组团下乡，助力乡村振兴和县域人才培养。阿里巴巴集团首席技术官程立表示，该计划是阿里巴巴技术公益的一次全新实践，技术公益已经成为阿里ESG战略的重要组成部分。
2021年9月的世界互联网大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇透露：“阿里将派驻乡村振兴技术官到田间地头去，送技术下乡授人以渔，为县域提供技术保障、培训与支持，为乡村提供更有力的技术人才支撑。”当年11月，“乡村振兴技术官计划”启动试运行，首批160名技术官和专家志愿者入选。
据了解，这160人以技术开发专家为主，试运行半年以来，他们组团在山西、四川、河北、湖南、陕西5个省份的7个欠发达县域开展数字化志愿服务。这些项目涵盖田野文物保护、农产品溯源、数字治理、智慧文旅、种树养猪等领域。
阿里巴巴集团首席技术官程立表示，科技企业履行社会责任要发挥好技术的作用和平台的能力。作为阿里巴巴ESG战略的重要组成部分，技术公益正在成为阿里人参与社会公益的主要方式之一。阿里巴巴不仅要深耕自立自强的高科技，更要践行“人人受益、责任担当、开放共享”的好科技，“用科技让世界变得不一样。”他说。
据悉，2019年3月阿里巴巴成立技术公益委员会，号召员工“用技术助力公益，让科技更有温度”。三年多以来，阿里持续践行技术公益，包括推动信息无障碍技术和减碳发明专利的开放，发起“汉典重光”项目、开发古籍识别系统、利用AI技术让散落海外的中国古籍“回家”等。
(责编：曹淼、李源)
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