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第十三届“守护儿童安全 远离产品伤害—— 儿童用品安全行”主题活动顺利召开

2022年05月26日08:48 | 来源：缺陷产品管理中心
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原标题：第十三届“守护儿童安全 远离产品伤害—— 儿童用品安全行”主题活动顺利召开

2022年5月25日，在市场监管总局质量发展局指导下，由市场监管总局缺陷产品管理中心和湖南省市场监督管理局主办，湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心承办，中标能效科技(北京)有限公司和《中国标准化》杂志社有限公司协办的第十三届“守护儿童安全 远离产品伤害——儿童用品安全行”主题活动召开。

市场监管总局质量发展局李艳处长提出，要加强儿童用品召回管理、推动企业优化质量安全管理体系、加强社会共治和宣传，多措并举促进召回创新发展。

据了解，来自市场监管总局缺陷产品管理中心、湖南省市场监管局、行业技术机构、儿童用品生产企业等单位代表就儿童用品安全与召回进行了主题发言和技术交流，相关企业宣读了《儿童用品安全承诺书》。活动期间，市场监管总局缺陷产品管理中心“中央和国家机关青年文明号”集体开展了开放日活动，设置了婴儿睡床、儿童踏板车等缺陷样品展示和讲解区。

儿童是国家的未来、民族的希望。市场监管总局质量发展局牢固树立人民至上、消费者至上的理念，指导市场监管总局缺陷产品管理中心多年来持续在“六一”国际儿童节期间开展“儿童用品安全行”主题教育宣传活动，通过企业自治、行业自律、社会监督、政府监管、公众参与等多种方式，共同关注儿童用品安全，守护儿童安全成长，营造健康安全的消费环境。

（稿件来源：市场监管总局缺陷产品管理中心）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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