陈 曦

5月19日世界卫生组织（以下简称世卫组织）公布康希诺新冠疫苗被纳入全球紧急使用清单，5月20日国际医学期刊《柳叶刀·呼吸病学》发表了康希诺吸入用新冠疫苗的最新研究成果。短短一周内，国产新冠疫苗接连获得世卫组织和《柳叶刀》的“强力背书”。

康希诺生物股份公司（以下简称康希诺）联合创始人、董事长兼首席执行官宇学峰5月25日接受科技日报记者独家专访时表示，康希诺新冠疫苗经历了病毒多次变异的挑战，对目前流行的变异毒株奥密克戎仍具较高的保护效力。吸入用新冠疫苗安全性良好，还可以比灭活疫苗同源加强诱导出更高水平的中和抗体水平，有望成为新冠疫苗加强接种的优先选择。

对奥密克戎的整体保护效力达到64%

“紧急使用清单是一个终极目标或认证，专家委员会的审查是通过一系列高标准和严谨的过程来证实疫苗的安全和有效性。”宇学峰说，“我认为这对我们中国的疫苗企业来说意义重大，这意味着我们得到了认可并实践了我们的价值观——把人类的健康安全放在首位。”

目前，全球共有120多款新冠疫苗产品处于临床试验阶段，但只有11款拿到世卫组织紧急授权。康希诺的新冠疫苗被纳入全球紧急使用清单，意味着它在质量、安全、有效、风险管理规划、方案适用性和现场生产情况的评估中，通过了世界级“大考”。

更难能可贵的是，康希诺的新冠疫苗采用了第三代疫苗新技术。这款疫苗经历了病毒多次变异的挑战，针对目前流行变异毒株奥密克戎，最新临床数据表明其仍然具有较高的保护效力。“基于三期临床数据，康希诺疫苗对奥密克戎的整体保护效力达到64%、重症保护率超过92%。”宇学峰说。

“肌注疫苗上市后，我们又开展了通过吸入给药途径实现黏膜免疫的相关研究工作。”宇学峰介绍，“康希诺吸入用新冠疫苗不仅可激发体液及细胞免疫，还可高效诱导黏膜免疫，达到三重保护效果。”

《柳叶刀》刊发的文章显示，康希诺吸入用新冠疫苗序贯加强免疫，比灭活疫苗同源加强可诱导更高水平的中和抗体水平。

55天研制成功得益于五个创新平台

康希诺新冠疫苗获得世卫组织紧急使用授权并纳入全球紧急使用清单，对于宇学峰来说并不意外。早在2020年新冠肺炎疫情暴发时，宇学峰就拍板集中公司核心研发资源和资金“硬刚”新冠病毒，他的目标是让中国疫苗技术与世界同步、研发生产安全有效的新冠疫苗。

康希诺这款与默沙东、强生、葛兰素史克等国际疫苗巨头比肩的国产新冠疫苗，最初只用了55天就研制成功，并在全球率先进入临床阶段。

这样的创新能力，离不开康希诺13年间在研发创新方面的持续大量投入，所搭建的腺病毒载体技术、合成疫苗技术、蛋白结构设计和重组技术、mRNA技术与制剂及给药技术五大核心技术平台，支撑了康希诺疫苗技术与世界同步。

“康希诺的技术平台能够让我们很快启动疫苗的研发，比如针对奥密克戎变异株，我们只需要理解它的变异和序列，不管是用腺病毒载体平台，还是用mRNA技术平台，都能很快启动相应工作。”宇学峰透露，除了吸入用疫苗外，康希诺还已经获批并正在开展mRNA新冠疫苗的临床试验。

“作为疫苗领域的‘新人’，世卫组织的认证给康希诺提供了一个获得广泛认可的机会。我希望康希诺能用自己的技术平台，发展出新技术，拓展到新领域。”宇学峰表示，他在技术创新方面有着更长远的打算，比如腺病毒载体平台可以拓展到基因治疗领域里，mRNA技术平台也可进入其他领域并得到更广泛应用。

从零起步到逐渐走上国际舞台，企业始终坚持把创新研发作为发展核心，扎实地走好从科研、临床到产业化、质控、商业化的每一步。而康希诺的成长也是中国疫苗企业持续创新、不断进步的缩影。

宇学峰最后表示，从创立第一天起，康希诺就定位为根植于中国的全球疫苗供应者，这条路径和目标不会变，因为疫苗是保护人类健康最基本且最有效的工具。

(责编：申佳平、陈键)