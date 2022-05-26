符晓波

随着上海疫情防控形势好转，制造业和新兴产业聚集的浦东新区复工复产规模逐步扩大。科技日报记者从上海市浦东新区获悉，浦东新区企业复工复产持续推进，截至目前，在生产重点企业达1157家，在厂总人数约13.8万人。

保障重点产业生产，是上海稳经济的重要任务之一。作为上海五个特色生物医药产业园区之一，张江创新药产业基地的许多企业已投入常态化生产中。首批复工复产企业复星凯特4月下旬正式复工，厂区严格落实封闭管理要求，划定最小生活、工作单元，实施生产区、生活区、公共空间分类管理。截至目前，企业产能已恢复到疫情前的50%左右。

不久前，装载着4767余辆特斯拉电动汽车的汽车滚装船从上海南港码头出发驶往斯洛文尼亚，特斯拉上海超级工厂自4月19日复工复产之后的首批整船电动汽车实现出口。特斯拉上海超级工厂生产制造高级总监宋钢介绍，上海市内许多特斯拉零部件供应商的陆续复工，确保了企业生产的稳定。此外，在多部门联动下，整车制造物流通道也逐步打通。目前，特斯拉还将其产业链上100多家供应商的信息提供给相关部门寻求协助，以期进一步扩大复工复产规模。

据上海市浦东新区科技和经济委员会统计，目前，浦东新区已有204家生产类外资企业复工复产，产能达到疫情前的30%以上。西门子医疗等企业产能恢复到疫情前的80%以上，巴斯夫、ABB等企业产能恢复至70%左右。下一阶段，浦东新区将关注外资龙头企业产业链上的重要中小企业复工复产。

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