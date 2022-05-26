魏依晨

久违的机器声再次响起。上海市东西通道拓建工程各标段以及杨高南路、杨高中路改建工程项目现场，500余名施工和管理人员整装出发，开启封闭式施工，全力推进项目建设。

清晨，浦东新区的杨高中路（罗山路立交—中环立交）改建工程1标和杨高南路（龙阳路立交—高科西路）改建工程工地现场，工人们先在生活区完成了一次抗原检测和一次核酸采样后，集中来到施工区，在作业前最后一次交底后，回到各自工作岗位，开始了紧锣密鼓、有条不紊的工作。

东西通道浦东段是上海“井字形”通道的重要组成部分，杨高路是浦东骨干路网中贯通南北的纵向通道。项目合计总投资约170亿元，是2022年市级重大工程。3月28日工地停工以来，项目部严格实行封闭式管理，管理人员驻扎在工地，保障工人生活物资和防疫安全，随时准备复工复产。

进入5月以来，浦东建管公司作为代建主体，进一步细化复工复产“一工地一方案”，保证工程安全复工、高质量施工。

工地内划分生活区、办公区、施工区、隔离区，严格实行分区管理。优化施工组织方案，采取分区、分班组作业模式，工人点对点流动，加大抗原和核酸筛查力度，降低交叉感染风险。对疫情突发预案反复排演，畅通各环节渠道，确保处置能够及时。

复工前，各项目部对作业人员再次进行安全、技术与防疫三交底，对大型机械设备进行维修检查和运行调试。落实“数字哨兵”、监控探头和场所码等技防手段，加强门岗疫情防控和施工监管。

为保证项目施工进度所需物料运输，特别是跨省、市内进行钢结构、预制混凝土结构及混凝土等材料的运输，项目部对采购、运输证、行车路线、运达时间等各个方面进行了细致安排。

目前，浦东新区各建筑项目已在确保防疫安全的情况下，陆续复工复产，重启建设热潮。

(责编：申佳平、陈键)