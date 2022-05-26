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电子签章上亿次 贵州省数字政府建设提速

何星辉
2022年05月26日08:52 | 来源：科技日报
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5月25日，来自贵州省信息中心的消息称，截至目前，贵州省电子政务统一电子印章服务平台提供电子签章达上亿次，推动了全省公文流转、行政审批等事宜“全程网办”，显著提升政务服务数字化水平，贵州省“数字政府”建设迈入全国前列。

在推进政务服务“全程网办”的过程中，如何解决各类电子文件、电子证照的有效性是关键，而电子印章正是解决这个关键问题的金钥匙。为此，贵州省信息中心与电子签名服务商“e签宝”开展合作，通过建立全省统一的电子印章服务平台，在全国率先实现了省内各政府部门电子印章的统一制作、申请、备案、查询、变更、注销等功能。贵阳市白云区以党建为引领，创新推出“线上办证明”模式，有效提升了社区服务水平。贵阳综保区以“大数据+人才”模式，推动“全程网办”和“登记备案，秒批秒办”。

贵州省信息中心主任何灏介绍，目前，电子签章应用已成功覆盖贵州省政务服务、电子证照、电子公文、司法、民政、水利、社保等业务场景。2021年，婚姻登记专用章签署达85万余次，出生医学电子证照加盖电子印章20余万次。贵州政务服务网在与贵州省统一电子印章平台对接后，实现了多项政务服务工作网上提交、网上受理、网上审批、网上盖章和网上出件的“全程网办”。目前，该平台在各个场景的总签章量月均10万次以上。

(责编：申佳平、陈键)

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