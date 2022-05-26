小厕所 大民生 乡村建设在行动
小厕所，大民生。走近山东省莘县河店镇贾庄村，街道干净整洁，绘有彩绘的农房矗立两旁，家家户户的房前屋后绿意盎然，村保洁员、志愿者正在有条不紊地进行着厕所清扫、村庄清洁工作。近年来，河店镇积极推进农村垃圾治理、厕所革命、村庄清洁行动等，发动大家进行厕所改革，将旱厕改为水冲式厕所，从源头上阻断了对大气、土壤、水资源的污染，该镇所辖村庄的面貌焕然一新。
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》明确，实施农村人居环境整治提升五年行动。推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷等地区卫生厕所适用技术和产品，因地制宜选择改厕技术模式，引导新改户用厕所基本入院入室，合理规划布局公共厕所，稳步提高卫生厕所普及率。统筹农村改厕和生活污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施，基本消除较大面积的农村黑臭水体。
“《方案》围绕加强农村基础设施和公共服务体系建设，提出了12项重点任务，概括起来就是‘183’行动。”中央农办负责人在接受科技日报记者采访时表示，“1”是制定一个规划，确保一张蓝图绘到底。“8”是实施八大工程，加强农村重点领域基础设施建设。比如在农村人居环境方面，重点实施农村人居环境整治提升五年行动，推进农村厕所革命，统筹农村改厕和生活污水、黑臭水体治理，健全农村生活垃圾收运处置体系。“3”则是健全三个体系，改善农村公共服务和乡村治理。要实施农村基本公共服务提升行动，加强农村基层组织建设，深入推进农村精神文明建设。
围绕强化乡村建设“人、地、钱”要素保障，《方案》提出了一揽子政策支持措施。
“此次发布的《方案》有两个核心词语是非常值得注意的：第一个是‘乡村建设’而不是‘乡村振兴’，建设这个词体现了要去完备和补充乡村中的不足或者短板，更为具体和具象化；另一个是‘行动’，这充分体现了方案的精神和宗旨，关键在干事，而不是意见或者建议。”乡村振兴建设委员会副秘书长袁帅指出。
乡村建设涉及领域广、部门多，《方案》从责任落实、项目管理、农民参与、运行管护等方面提出乡村建设实施机制，确保乡村建设行动落地见效。
“农民可以干的要尽量交给农民干，比如农村厕所改造、庭院环境卫生和绿化美化等，这些农民户内和房前屋后的事可以放手发动农民群众来干。政府重点做农民干不了、干不好的事，比如农村改厕涉及的供水保障和污水处理、生活垃圾的收集转运和集中处理等。”北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦说。
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