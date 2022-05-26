乔 地 孙 越

由于IP代理可隐匿用户行踪等特性，它成为网络黑灰产业的重要组成部分。很多不法分子利用代理动态IP，变换境内外不同地区登录IP地址，用各种虚假服务器地址实施传播各类谣言、诈骗、涉黄涉赌等各种违法犯罪行为，逃避警方打击。

近期，微博、知乎、抖音、快手、今日头条、百家号、小红书等多家网络平台均宣布“公开账号IP属地”，且用户无法主动关闭，互联网社交平台进入“IP显形时代”。

而随之而来的是IP付费代理产业的爆火。

低成本的“互联网面具”

随着“IP属地”功能的上线，一大批“网红”账号翻车。比如某些海外代购账号，其真实IP归属地在国内；一些本地网红账号的IP归属地却在千里之外。

在一些电商平台上，IP修改服务已悄然上线。

尽管目前不少电商平台屏蔽了“IP代理”的关键词搜索，但记者尝试搜索了几个关联词，仍然找到了多个提供IP代理的商家。在闲鱼、转转等二手交易平台上，IP代理业务更是随处可见。

记者调查发现，这些商家提供的服务，往往一天的价格在4—10元不等，包月价格平均下来则更优惠；而一些提供境外服务器的商家价格明显更贵。一些商家则注明只提供国内IP代理服务，并提示禁止将其用于违法违规行为。

修改IP属地的原理并不复杂。当用户的设备正常访问某个网站时，该网站的服务器会检测到用户的本地IP。而如果通过IP代理进行IP的更换，用户的设备则是先连上代理服务器，然后由代理服务器帮助用户访问网站。这样一来，因为通过代理中转了一下，被访问的网站服务器检测到的自然是代理出来的IP地址，而非用户本身的IP。

通过购买IP代理服务，用户可以很容易地隐藏自己的真实地址，从而规避平台监管。在IP属地公开后，不少网络博主也被发现其IP属地频繁更换，引发公众质疑。

各网络平台显示IP属地，提供了一种约束网民不良网络行为、维护正常网络秩序的有效方式，有助于打击网络暴力、恶意造谣、带节奏、蹭热度等不良行为。“显示IP属地信息有助于网络空间治理，并不会泄露个人隐私。实际上，目前各网络平台应用仅展示了IP的归属地并定位到市一级，用户大可不必担心，更不必使用各类IP代理。不当使用该手段反而会泄露个人隐私。而对于网络黑灰色产业的参与者，IP代理技术也并不能帮助其完全隐匿踪迹。”河南省嵩山实验室张建辉博士说。

在诸多领域已风行多时

事实上，IP代理技术并不是一项近期才出现的前沿网络技术，其已在网络加速、网络接入、网络安全等诸多领域中有所应用。以某款网游为例，由于该网游仅在北美地区发布，部分玩家就会选择通过IP代理方式在北美服务器进行游戏注册和下载；另外，访问部分网站需要经过多个运营商的转发和处理，导致访问带宽、时延难以保证，部分用户也会采用网络代理的方式来提高上网体验；同时，也有部分黑客、不法分子通过该技术隐匿自身踪迹，通过多个代理来加大自身的追踪难度。

“一般来说，可以通过应用层代理和网络层代理两种方式实现IP的‘更换’和‘隐藏’。” 南京紫金山实验室内生安全中心教授姚远介绍说，应用层代理主要出现在各类网络浏览器上，本意是节省网络资源，提高网络的利用率；而网络层代理则一般设立代理服务器作为“中间人”，并在上网机和代理服务器之间建立VPN网络，使得用户对外的上网行为由代理服务器呈现，从而隐藏上网机的真实IP，同时可根据选择的代理服务器地址来指定对外呈现的IP地址。

例如，各类云服务商都提供各类云主机、云服务器等业务，使用这些云主机、云服务器来建立代理服务器就可实现IP代理。建立IP代理并不需要特别高深的网络技术，在搜索引擎搜索“IP代理技术”即可获得步骤详细的操作教程，具备基础的计算机网络知识即可按照教程实现代理。

“对专业人士来说，IP代理的操作难度不大。”一位业内人士称。

“当然，这种实现方式对普通网民来说仍具有一定门槛，且各类云主机费用不菲，年收费从几百元到几万元不等。一般上网用户会选择专业的IP代理提供商来实现指定IP区域的目的。”姚远说，用户只需要安装指定软件，并选择属意的IP区域即可，目前爆火的IP代理业务大部分都属于这一种。

IP代理亟须规范管理

出售付费代理IP，是不是监管之外的灰色地带？记者发现，一些提供代理IP的商家在付费页面声明称，其使用的服务器均有在中国国内备案，并严格遵守《互联网安全法》，没有违禁违规功能。

然而，从IP代理业务的实现途径分析，使用IP代理业务存在重大的信息安全风险，用户的网络账户、密码和上网行为都通过特定的代理服务器中转，可能面临财物损失、隐私泄露等风险。

此外，由于IP代理可隐匿用户行踪等特性，它成为网络黑灰产业的重要组成部分。很多不法分子利用代理动态IP，变换境内外不同地区

登录IP地址，用各种虚假服务器地址实施传播各类谣言、诈骗、涉黄涉赌等各种违法犯罪行为，逃避警方打击。

据了解，目前我国尚缺乏法律文件对IP代理技术本身进行限制。北京师范大学互联网发展研究院院长助理、中国互联网协会研究中心副主任吴沈括在接受媒体采访时表示，付费IP代理涉及到网络黑灰产业的属性问题，目前来看它更多属于平台的自发选择，法律没有直接将它规定为义务来源。从这个意义上来说，IP代理还不能被一刀切地认为违法。但如果有人利用虚假的IP属地进行诈骗等犯罪行为，付费IP代理商家可能成为“帮助犯”。就算商家在买卖时已就此问题提供单方面声明，也会被认定存有主观过错，不能撇清法律责任。

去年，公安部在“净网2021”工作成效发布会上就曾通报，专门针对网络电视和“动态IP代理”等网上违法有害信息滋生的重点基础资源开展治理，会同有关部门依法查处非法网络电视平台146个，关停非法宽带线路1.3万余条、宽带上网账号5千余个。

“建议主管部门出台相应的法律法规，规范IP代理技术的应用，从IP代理服务提供的资质、用户IP代理行为的范围和目的等方面进行具体划定。”中国网络空间内生安全技术与产业联盟副理事长张芳说，互联网从业者也应当利用技术手段，让IP代理有迹可循，对于通过IP代理“隐藏”起来的不法用户达到可追踪、可反溯、可举证，切实以技术手段保障网络空间风朗气清。

(责编：申佳平、陈键)