刘园园

5月10日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行四部门联合发布《关于做好2022年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》）。

“2022年降低实体经济企业成本工作部际联席会议将重点组织落实好8个方面26项任务。”《通知》称。

这8个方面包括：实施新的组合式税费支持政策；加强金融对实体经济的有效支持；持续降低制度性交易成本；缓解企业人工成本上升压力；降低企业用地房租原材料成本；推进物流提质增效降本；提高企业资金周转效率；鼓励引导企业内部挖潜。

在税费支持政策方面，《通知》明确，加大企业创新税收激励。加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策。

《通知》还提出，延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，并提高减免幅度、扩大适用范围。对小规模纳税人阶段性免征增值税。

为缓解企业人工成本上升压力，《通知》提出，对不裁员、少裁员的企业，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策，在2022年度将中小微企业返还比例从60%最高提至90%。

“加大研发费用加计扣除政策实施力度将使科技型中小企业直接获益，为服务业小微个体户减免房屋租金的相关政策也将直接缓解这些企业的租金压力。”重庆现代产业研究院副院长高钰在接受科技日报记者采访时表示。

高钰特别注意到，《通知》提出一系列推进物流提质增效降本的政策。例如，建立健全“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系；规范降低物流收费，严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策等。

“物流直接关系企业的资金流动性和运营成本，也关系产业链的保供。我们调研发现，受疫情影响，目前物流不通畅、物流周期长、物流成本居高不下对企业的影响很大，这也降低了整个产业链周转效率，并容易引发供需矛盾。”高钰期待，相关政策通过具体举措落到实处，在助企纾困的同时，更好地保障民生，助力全国统一大市场的建立。

(责编：申佳平、陈键)