胡林果 张艺腾

近日，北京周女士的手机莫名其妙地一直弹出广告，而且无法关闭。专业人员检查发现，她的手机桌面上存在一款没有文件名、图标透明的不法软件。

记者调查发现，这类不法软件不仅耗电、耗流量，推送各类广告令机主不胜其扰，还往往过度索权，存在个人信息泄露风险。

手机上看不见的隐患

周女士的遭遇并非个例。广州大学生李博近来发现手机电量消耗得特别快，且以前一个月30G流量够用，如今只能用半个月，“明明什么程序都没开，手机流量还是拦不住地减少，感觉手机里有‘内鬼’”。

李博到手机品牌店咨询，工作人员打开手机任务栏后，发现有一个空白程序一直在运行。

记者调查发现，以没有名称、图标透明的方式隐藏在手机里的App，是最新出现的一类不法软件。

不法软件是如何被安装到手机上的？

“利用广告、推送等方式，在用户易触位置，如‘关闭’‘跳过’等按钮中藏入下载链接，一旦用户不经意点击，手机后台便开始悄悄下载。”中国金融认证中心高级安全专家纪崇廉告诉记者，有的透明不法软件甚至利用其他App进行捆绑安装，“有可能机主根本没点错按钮，也会在不知不觉中下载了不法软件”。

广州刘女士在一次下载App时，偶然发现手机被安装上了不法软件。她反复尝试卸载未能成功，推送广告的行为也没有停止。

腾讯手机管家安全专家郑扬帆告诉记者，透明App在后台长期开启，不仅额外消耗手机电量、流量，频繁弹窗推送广告，还会通过技术手段使手机按键失效，强制用户观看广告。此外，一些恶意软件甚至诱导用户开启麦克风、摄像头等权限并进行键盘记录，窃取个人隐私。

“吸金”套路多

不法软件泛滥的背后，是非法获利的灰黑产业链。

——推送广告赚取分红。

刘女士告诉记者，自从手机里有了透明不法App后，解锁屏幕时都被迫先看广告。点击页面上的“解锁”，甚至会触发新的广告推送。

奇安信安全专家谢斯说，透明App本身没有实质性功能，但一些无良开发者通过往里加入各种功能盈利。广告分红一般通过用户的观看次数、点击跳转次数、下载量等数据进行计算，开发者通过埋伏功能强制推送广告获利。

——诱导下载恶意扣费。

佛山白领吴先生近日发现，手机出现一款名为“XX骑士团”的游戏，每个月被扣掉10元钱。吴先生仔细查看发现，该款游戏是无意中从浏览器下载来的。

——获取用户信息实施商业目的。

深圳程序员王先生父亲的手机里频繁出现广告弹窗，他仔细检查发现，手机隐藏的透明App，是某购物软件的小插件。

“父亲说这个购物软件是点击微信上别人发来的链接之后下载的。第一次打开购物App时弹出的权限都点击了‘允许’。”王先生告诉记者，由于该款透明App捆绑于购物软件，因此，在购物软件中输入的商品信息和浏览记录可能会被记录下来。

“这个透明App里被嵌入了第三方SDK功能包，会收集用户的行为数据，甚至可能将收录的信息内容卖给其他服务商。”王先生说。

专家表示，此类不法App不仅推送广告获取收益分红，还有可能窃取个人信息，成为实施电信诈骗等违法活动的工具。

不要点击不明链接

国家信息技术安全研究中心专家王扬说，新版本的安卓系统不允许没有图标的软件在后台运行，一些不法软件就披上了各式外衣，透明图标就是其中一种。“实现‘透明’图标很容易，在开发时只需要设置图标属性以及置空App名字。”

据悉，该类App安装上之后，仅仅删除某个桌面文件并不能将其卸载，一般需要进入设备设置中的“应用管理”进行卸载。有的甚至一次性安装两个以上的程序：一个主程序，一个守护程序，主程序被卸载，守护程序会将其再安装回来，如此反反复复很难彻底删掉。

王扬表示，由于众多App的主体难辨，各类软件安装门槛较低、侵害用户权益的App层出不穷，用户在安装使用App时需格外留心。

据了解，市面上一些大厂商生产的安卓手机内置的系统会实时自动更新，系统的恶意代码库也在不断完善，新系统会对常见的恶意代码进行“阻拦”。但是有的厂商为了节约成本会去掉一些功能，如自动更新，那样手机就无法收到最新的系统补丁。

对此，暨南大学副校长翁健教授提醒：用户尽可能将系统更新到最新版本；不要点击不明链接，尽量通过系统自带的应用商城下载应用；用户可以在系统设置中打开“禁止安装未知来源软件”的选项，避免不小心安装上恶意程序。

翁健建议，手机厂商在安装应用的流程设计上特别标明应用的权限和风险级别，在应用商城中做好甄别筛选机制；有关部门加大执法力度，打击不法软件灰黑产业链。

2021年以来，广东省通信管理局对272款App发出违法违规处置通知，对未按期完成整改的27款App进行了下架处理。针对透明App等手机不法软件新载体，广东省通信管理局表示，下一步将不断扩大App监管平台数据采集范围，提升监测能力和技术检测水平，加大处置和曝光力度，强化个人信息保护和数据安全监管。

据了解，2021年工信部对208万款App进行了技术检测，通报违规App共1549款，下架514款，持续推进个人信息保护专项整治。

(责编：申佳平、陈键)