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国务院国资委发布减房租等27条措施 助中小企业纾困

庞无忌
2022年05月26日09:00 | 来源：中国新闻网
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中国国务院国有资产监督管理委员会25日消息称，该部门日前印发通知，提出27条举措，推动中央企业助力中小企业纾困解难，促进协同发展。

这份《关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项的通知》从7个方面提出了27条举措。据介绍，通知首先考虑的是如何解中小企业“燃眉之急”，从支付账款、减免房租、降低成本、优化供给、融通资金等方面提出有力有效措施，助力更多中小企业“渡难关”。

在及时足额支付账款方面，通知指出，严格按照合同约定的时间、方式，及时足额支付中小企业款项。对于长期合作、信誉良好、履约及时、确有困难的中小企业，在确保资金安全、对方书面申请、严格履行内部决策程序的前提下，可提前支付或预付部分账款。

在切实加快减免房租方面，对承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户，要在2022年普遍减免3个月租金，并力争在上半年完成减免主体工作。对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内，承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户，再补充减免3个月租金，补充减免工作要在所在县级行政区域出现疫情中高风险地区后2个月内完成。

在大力实施降费提质方面，对特困行业小微企业和个体工商户实行用电阶段性优惠，实施“欠费不停供”、允许6个月内补缴，对中小企业宽带和专线平均资费再降10%，优化服务节约中小企业“脚底”成本，为中小企业减免用云、用平台费用等。

帮助中小企业“渡难关”之外，这份通知还从融通创新、协同发展等方面提出多项措施，着力构建大中小企业相互依存、相互促进的发展生态，带动更多中小企业“强起来”。

今年3月份，国务院国资委曾发文推动央企做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作(29号文件)。此番通知进一步强调，切实加快减免房租政策落地。不属于29号文件规定减免对象的中小企业提出减免房租申请的，鼓励中央企业本着互惠互利、友好协商、规范决策、共渡难关的原则，在能力可及范围内给予必要帮扶。

(责编：申佳平、陈键)

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