千万人口城市大变局：哈尔滨退出 武汉增最多
你知道目前中国人口超过千万的城市有多少个吗？
由于哈尔滨的退出，最新答案是17个。
哈尔滨常住人口跌破1000万
根据《2021年哈尔滨市国民经济和社会发展统计公报》，年末全市常住人口988.5万人。
《黑龙江统计年鉴2021》数据显示，2020年底哈尔滨常住人口为1000.1万人，按此计算，2021年哈尔滨常住人口减少了11.6万人，跌破1000万大关，也就此退出了千万人口之城的行列。
随着哈尔滨的退出，东北地区目前已经没有一个人口超过1000万的城市了。
哈尔滨人口已经自然负增长，2021年全市出生人口3.7万人，出生率3.9‰；死亡人口5.6万人，死亡率5.9‰。全市人口自然增长率-2.0‰。
哈尔滨也是整个东北地区人口减少的一个缩影。近些年，东北地区人口外流情况比较严重，当地气候因素、近些年的经济增长及就业等问题导致大批年轻人外流。其中，2021年黑龙江人口自然增长率为-5.11‰，为全国最低。
重庆领衔17个人口千万之城
根据2021年常住人口数据排行，人口超过千万的17个城市分别是：重庆、上海、北京、成都、广州、深圳、天津、西安、苏州、郑州、武汉、杭州、临沂、石家庄、东莞、青岛、长沙。
其中，重庆是中国常住人口最多的城市，也是唯一人口在3000万大关以上的城市。
数据显示，2021年，重庆市常住人口总量达到3212.43万人，比第二名的上海(2489.43万人)还多出了723万人。
重庆市统计局分析，近年来，重庆社会经济始终保持良好发展态势，城市形象不断提升，对外省市人口的吸引力逐渐增强，市外来渝人口规模一直呈现稳步增长态势。2021年市外外来人口数量达到222.77万人，比2015年增加53.60万人，增长31.7%。在市外外来人口和外出市外人口规模“一增一减”的共同作用下，重庆净流出人口规模始终保持逐年下降的趋势，人口净流出状况显著改善，“近者悦，远者来”的人口流动格局逐渐形成。
北京、天津、石家庄人口减少
从常住人口的变动情况来看，在这17个千万人口之城中，有三个城市2021年常住人口为负增长，分别是北京、天津和石家庄。
其中，北京2021年末全市常住人口2188.6万人，比上年末减少0.4万人。天津2021年末常住人口总量1373万人，跟2021年天津统计年鉴中公布的2020年常住人口1386.6万人相比，减少了13.6万人。石家庄2021年末全市常住总人口1120.47万人，比上年末减少3.68万人。
成都常住人口总量逼近北京
上海、北京、成都常住人口总量在2000万以上级别，其中，成都常住人口总量进一步逼近北京。
数据显示，成都2021年末常住人口2119.2万人，跟北京的差距只有69.4万人。
从增量来看，成都2021年常住人口比上年末增加24.5万人，这一增量在17个城市位居第二。
成都这些年经济稳定增长，2021年GDP逼近2万亿大关。而且，成都连续13年稳居“中国最具幸福感城市”，“走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口，和我在成都的街头走一走”……一曲《成都》也让无数人对成都人悠闲安逸的生活方式心生羡慕。成都，对于人口的吸引力正在不断增强。
武汉常住人口增量最多
武汉2021年末全市常住人口1364.89万人，比上年末增加120.12万人，这一人口增量在17个千万人口城市中独占鳌头。
武汉常住人口为何增长如此之多？
2021年武汉经济发展重回“主赛道”，全面恢复，GDP超1.77万亿元，增长12.2%。
中南财经政法大学教授叶青分析，2021年武汉经济满血复活，原先在外的人员大量回流。同时，很多大企业第二总部落地武汉，光谷的创新科技企业集聚，再加上“百万大学生留汉计划”的实施，进一步带动武汉人口的增长。
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