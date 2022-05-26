人民网北京5月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，针对当前疫情冲击影响部分行业企业困难增多，以及金融机构内生动力不足、外部激励约束作用发挥不充分等问题，近日，人民银行印发了《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》（以下简称《通知》），从制约金融机构放贷的因素入手，按照市场化原则，进一步深化小微企业金融服务供给侧结构性改革，加快建立长效机制，着力提升金融机构服务小微企业的意愿、能力和可持续性，助力稳市场主体、稳就业创业、稳经济增长。

《通知》从六个方面做出了具体要求：一是坚持问题导向，深刻认识建立长效机制的紧迫性和重要性；二是健全容错安排和风险缓释机制，增强敢贷信心；三是强化正向激励和评估考核，激发愿贷动力；四是做好资金保障和渠道建设，夯实能贷基础；五是推动科技赋能和产品创新，提升会贷水平；六是加强组织实施，推动长效机制建设取得实效。

《通知》指出，要健全容错安排和风险缓释机制，增强敢贷的信心。各银行业金融机构要探索简便易行、客观可量化的尽职免责内部认定标准和流程，推动尽职免责制度落地。加快构建全流程风控管理体系，提升小微企业贷款风险识别、预警、处置能力。落实好普惠小微贷款不良容忍度监管要求，优先安排小微企业不良贷款核销。积极开展政银保担业务合作，合理提高担保放大倍数，简化担保流程，提高担保效率。

《通知》强调，要强化正向激励和评估考核，激发愿贷的动力。各金融机构要牢固树立服务小微经营理念，在经营战略、发展目标、机制体制等方面做出专门安排，提升金融供给与小微企业需求的适配性。完善成本分摊和收益分享机制，将贷款市场报价利率内嵌到内部定价和传导相关环节，提高精细化定价水平，推动普惠小微综合融资成本稳中有降。进一步改进完善差异化绩效考核，加强政策效果评估运用，持续优化地方融资环境。

《通知》要求，做好资金保障和渠道建设，夯实能贷的基础。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，用好降准、再贷款再贴现、普惠小微贷款支持工具，持续增加普惠小微贷款投放。科学制定年度普惠小微专项信贷计划，确保普惠小微贷款增速不低于各项贷款增速，全国性银行要向中西部地区、信贷增长缓慢地区和受疫情影响严重地区和行业倾斜。加大小微企业金融债券、资本补充债发行力度，积极开展信贷资产证券化，拓宽多元化信贷资金来源渠道。继续完善普惠金融专营机制，探索形成批量化、规模化、标准化、智能化的小微金融服务模式。加强部门联动，常态化开展多层次融资对接，提高融资对接效率，降低获客成本。

《通知》明确，要推动科技赋能和产品创新，提升会贷的水平。健全分层分类的小微金融服务体系，强化金融科技手段运用，合理运用大数据、云计算、人工智能等技术手段，创新风险评估方式，提高贷款审批效率，拓宽小微客户覆盖面。加快推进涉企信用信息共享应用，丰富特色化金融产品，推广主动授信、随借随还贷款模式，满足小微企业灵活用款需求。发挥动产融资统一登记公示系统、供应链票据平台、中征应收账款融资服务平台作用，便利小微企业融资。发挥普惠性支持措施和针对性支持措施合力，加大对重点领域和困难行业的金融支持力度。

下一步，人民银行将加强组织实施和政策宣传解读，加快落实稳经济一揽子措施，督促和指导各金融机构认真抓好《通知》落实落细，努力打通长效机制落地的“最后一公里”，切实提升小微金融服务质效，支持小微企业纾困发展，助力通过稳市场主体来稳增长保就业保基本民生。

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