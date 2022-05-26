原标题：对口帮扶在路上丨索玛花开 乐美同行

初夏的大凉山，索玛花含苞待放。

“再秀龙头山！”乐山市对口帮扶美姑县第三批干部人才工作队（以下简称“工作队”）领队余江的微信上，是青翠连绵的龙头山。这座山，由北向南，从乐山马边彝族自治县绵延至凉山州美姑县，连起大小凉山兄弟情。

2021年5月19日以来，工作队30余名干部人才、近200名专业技术人才相继奔赴大凉山腹地，扎根美姑。

一年间，产业在生长，民生在改善，老百姓腰包鼓了，就业门路多了，乐山还为大凉山兄弟留下了一支带不走的人才队伍。

工作队组织大扫除活动。 受访者提供

“一盘棋”谋划 产业支撑乡村振兴

沿国道348线由北向南穿越凉山州美姑县洒库乡，乐美社区路边的党建宣传标牌十分醒目。“每天回家沿路都能学习党建知识。”社区居委会主任阿尔石布说。

这是“乐美党建百里示范长廊”其中一个点位。乐美，有快乐与美丽之意，也象征着乐山和美姑的深厚情谊。工作队要用2年时间，在美姑河沿线建20个点位，以点带面、串珠成链，整体提升美姑党建引领乡村振兴水平。

乡村振兴，产业是支撑。沿这条长廊，工作队包装了100个项目，涉及产业就业、文化教育、基层治理、移风易俗等。

从一条长廊看全局——为系统推进，精准施策，工作队队伍一到位，便着手规划编制《乐山市对口帮扶美姑县总体规划（2021-2025年）》，计划在两年内投入帮扶资金1.41亿元，实施41个帮扶项目，如今项目现已全面启动实施。

“产业活，满盘皆可活。”余江说，要推动产业兴旺，还得落实到项目上。

工作队统筹帮扶资金5300余万元，建设美姑县首个州级现代农业产业园区，积极发展花椒、山羊等特色种养殖业。

引入龙头规模种植，一颗“小花椒”带动大产业。“去年增收6万多元。”洒库乡依卓村2组村民曲比尔石喜滋滋地说。今年，乐美花椒产业园已经全面开工，将助力当地扩大花椒种植规模、发展精深加工，项目预计将为当地集体经济组织增加收入291.21万元，335户农户户均增收8000元以上。

实现就地就业，是防范大规模返贫风险的关键一招。工作队讲好“美姑话”，帮助1000人增收。

金威利乐美扶贫工厂投资美姑的初衷，就是为了解决就业。但由于交流不畅，最初招工不顺。工作队从问题入手，支持成立美姑首家劳务公司，用当地话当地习惯组织招工。并通过建设职工托儿所、修建职工宿舍等，消除疑虑。目前已实现就业1000人，不仅满足工厂生产需要，也实现了“一人就业全家振兴”。新桥乡的吉克子里买新车了。“在家门口就把钱挣了，还能买车，过去想都不敢想。

万佛花椒厂。受访者供图

“一股劲”推动 切实办好民生实事

“越来越多同学，用知识改变命运。” 说这句话的曲比曲子，曾是乐山一中“美姑班”2018级学生，现在就读四川农业大学。

2017年，乐山在市重点中学乐山一中开设“美姑班”，每年招收50名美姑县的优秀初中毕业生。连续招收的五届“美姑班”学生中，2020届、2021届已完成高考，本科上线率高达80%。

为继续守护孩子们的梦想，在工作队推动下，“美姑班”将在原有四年基础上续办两年。

践行“徳耀嘉州、践行十爱”，聚焦“一老一小”，工作队用“一股劲”助力美姑美姑改善民生，点亮了更多人的梦想和希望。

一年来，来自乐山的162名优秀教师、顶岗实习学生相继赴美姑支教。春风化雨育桃李，教育为山区孩子打开了新世界。

此外，工作队还落实了帮扶资金1400余万元实施幼儿园改造、“三间建设”等8个教育类项目，有效解决教育基础设施薄弱问题。

涓滴成河，聚沙成塔。通过教育扶持，美姑中小学教育教学质量有了较大改善，学风校风大为提升，越来越多的孩子希望继续升学；支教教师所在学校教学质量名列前茅。对于英语、美术等学科，支教老师不仅带来了新的教学模式，还为当地量身打造教培体系，一批本地学科骨干也成长起来。

利民之事，丝发必兴。工作队今年将统筹170万元援彝资金，从邻近供水站铺设4820米供水管道，配套建设蓄水设施，解决美姑县敬老院、儿童福利院、大桥福利中心片区群众季节性缺水问题。

万佛花椒厂。受访者供图

“一条心”聚力 培养带不走的人才队伍

按照省委安排，去年1月，乐山市人民医院托管美姑县人民医院。张召是第一批托管团队成员、现任美姑县人民医院副院长。团队成员也成为各专业学术主任，参与科室管理。

“千头万绪。”张召说，托管有三难：从临床医生到行政管理，托管团队人员有转型压力；有语言沟通的困难；美姑一步跨千年，要建强医疗体系需加倍努力。400多个日夜，他与团队苦思良策，常是几个月回一次乐山的家。

学科立院。托管团队和医院共同努力下，美姑县人民医院先后成立了门诊部、呼吸与危重症医学科、新生儿监护室等学科，三四级手术占比上升到63.1%，危重患者抢救成功率上升到99.9%，2021年全县县域内就诊率达到96%。

人才是支撑。工作队统筹帮扶资金1000万元建人才周转房，增强医院引才留才吸引力。去年共引进专业医疗技术人员24人，外出学习、进修46人次，提拔业务骨干7人，为当地培养了一批带不走的医疗人才队伍。

不仅是医疗领域。一年来，工作队通过全域结对、示范带动、帮扶帮带等方式，以“一条心”理念全方位培养“永久牌”干部队伍。

“请进来”和“走出去”相结合。一年来，工作队协调乐山21个部门、18个乡镇赴美姑指导交流数十次； 督导乐山46所学校和13家医院到美姑开展送教送培送医120余次；组织各类人才到乐山培训、参观学习300余人次；投入资金710万元，开展乡村振兴、教育师资等4个专项培训。

人才聚，百业兴。美姑这朵金色的索玛花，正在大凉山美丽绽放。（川观新闻记者 曾小清 王晋朝 乐山观察 汪菲）

(责编：崔元苑、李源)