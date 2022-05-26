人民网北京5月26日电 （记者王仁宏）今年5月31日是第35个世界无烟日，主题为“烟草威胁环境”。在第35个世界无烟日即将来临之际，中国控制吸烟协会发布2021年度热播国产影视剧烟草镜头监测结果。

据介绍，中国控制吸烟协会自2007年开始，每年对排名前30部热播国产电影电视剧吸烟镜头进行监测，至今已连续监测14年。监测显示，在30部国产电影中，有烟草镜头的影片为24部，占80.0%；烟草镜头总个数为510个，平均每部为21.2个；烟草镜头总时长为7293秒，平均每部为303.9秒；出现烟草镜头最多的场所是公共场所，为44.1%，其后依次为：家庭场所为30.4%、工作场所为15.5%、交通工具为4.7%，学校场所烟草镜头为0。但仍发现吸烟场所中有青少年在场的镜头。

在30部国产电视剧中，有烟草镜头的电视剧为25部，占83.3%；烟草镜头的总个数为1020个，平均每部为40.8个；总时长为13227秒，平均每部为529.1秒；出现烟草镜头最多的场所是工作场所，为38.1%，其次为家庭场所为31.8%、公共场所为16.6%，交通工具为10.7%，学校为0.8%，其他场所为2.1%。

在过去十四年对热播国产影视剧中烟草镜头监测数据显示，2007—2021年有烟草镜头的影视剧数量整体呈波浪式下降趋势，但2021年出现上升的势头。数据显示，2021年的监测结果与2020年的监测结果相比，有烟草镜头的影视剧数量有所上升，电影上升了20.0%，电视剧上升了23.3%。无烟草镜头影片的数量，电影与电视剧有所减少。平均每部电影、电视剧中，烟草镜头的个数整体呈上升趋势，出现的频率和次数升高。

针对本次监测结果，中国控烟协会呼吁：

国家电影、电视主管部门要根据机构改革后的职责调整，按照《“健康中国 2030”规划纲要》及《健康中国行动》有关“限制影视作品中的吸烟镜头”的原则要求与职责分工，对“限制影视作品中的吸烟镜头”进行新的部署，并明确实施要求和落地措施。

加强对影视剧的审查和监管，明确相应的审查程序，切实把限制和减少烟草镜头作为影视剧审查的重要内容和审查指标，确保“限制影视作品中的吸烟镜头”的要求得到真正落实。发挥评优活动的引导与示范作用，将是否有过多吸烟镜头作为影视剧评优的重要指标，阻止有过多吸烟镜头的电影、电视剧纳入各种电影、电视剧评优活动。对于过度展示吸烟镜头的电影，不纳入《全国中小学生推荐优秀影片片目》，并限制其在黄金档播出。

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