人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

监测报告：2021年30部热播国产电影中有烟草镜头影片数量为24部 同比上升20.0%

2022年05月26日09:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月26日电 （记者王仁宏）今年5月31日是第35个世界无烟日，主题为“烟草威胁环境”。在第35个世界无烟日即将来临之际，中国控制吸烟协会发布2021年度热播国产影视剧烟草镜头监测结果。

据介绍，中国控制吸烟协会自2007年开始，每年对排名前30部热播国产电影电视剧吸烟镜头进行监测，至今已连续监测14年。监测显示，在30部国产电影中，有烟草镜头的影片为24部，占80.0%；烟草镜头总个数为510个，平均每部为21.2个；烟草镜头总时长为7293秒，平均每部为303.9秒；出现烟草镜头最多的场所是公共场所，为44.1%，其后依次为：家庭场所为30.4%、工作场所为15.5%、交通工具为4.7%，学校场所烟草镜头为0。但仍发现吸烟场所中有青少年在场的镜头。

在30部国产电视剧中，有烟草镜头的电视剧为25部，占83.3%；烟草镜头的总个数为1020个，平均每部为40.8个；总时长为13227秒，平均每部为529.1秒；出现烟草镜头最多的场所是工作场所，为38.1%，其次为家庭场所为31.8%、公共场所为16.6%，交通工具为10.7%，学校为0.8%，其他场所为2.1%。

在过去十四年对热播国产影视剧中烟草镜头监测数据显示，2007—2021年有烟草镜头的影视剧数量整体呈波浪式下降趋势，但2021年出现上升的势头。数据显示，2021年的监测结果与2020年的监测结果相比，有烟草镜头的影视剧数量有所上升，电影上升了20.0%，电视剧上升了23.3%。无烟草镜头影片的数量，电影与电视剧有所减少。平均每部电影、电视剧中，烟草镜头的个数整体呈上升趋势，出现的频率和次数升高。

针对本次监测结果，中国控烟协会呼吁：

国家电影、电视主管部门要根据机构改革后的职责调整，按照《“健康中国 2030”规划纲要》及《健康中国行动》有关“限制影视作品中的吸烟镜头”的原则要求与职责分工，对“限制影视作品中的吸烟镜头”进行新的部署，并明确实施要求和落地措施。

加强对影视剧的审查和监管，明确相应的审查程序，切实把限制和减少烟草镜头作为影视剧审查的重要内容和审查指标，确保“限制影视作品中的吸烟镜头”的要求得到真正落实。发挥评优活动的引导与示范作用，将是否有过多吸烟镜头作为影视剧评优的重要指标，阻止有过多吸烟镜头的电影、电视剧纳入各种电影、电视剧评优活动。对于过度展示吸烟镜头的电影，不纳入《全国中小学生推荐优秀影片片目》，并限制其在黄金档播出。

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
4月份规上电子制造业同比增长4.9% 表现出较强韧性
　　人民网北京5月26日电 （记者申佳平）据中国信息通信研究院消息，2022年前4个月，规模以上电子制造业增加值同比增长10.7%，高于工业总体4.2个百分点，是31个制造业大类行业中增长最快的行业。其中，4月份规模以上电子制造业增加值同比增长4.9%，较3月增速回落7.6个百分点，相比规上工业增速大幅回落至-2.9%，电子制造业仍表现出较强增长韧性，为工业增长提供了有力支撑。…
设计时速350公里！两条高铁项目建设取得新进展（组图）
　　人民网北京5月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，5月份以来，我国多个铁路建设项目在做好疫情防控的同时，加强施工组织与安全管理。其中，广湛高铁湛江湾海底隧道工程、福厦高铁接触网工程近日取得新进展，这两条设计时速350公里的高铁项目正在持续推进。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部