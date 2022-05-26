原标题：农行北分推出“普惠十二条” 全力支持小微企业恢复发展

农行北京分行积极响应北京市继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的十八条措施，推出“普惠十二条”，全力支持小微企业恢复发展。据了解，2022年以来，该行新办理随借随还业务、续展期业务累计金额分别达61.8亿元、2亿元，自4月22日以来已为587户小微企业累计发放贷款金额8.4亿元，全力保障小微企业融资及续展期需求。

专项匹配小微企业信贷规模。对普惠小微企业信贷规模实施全额保障，随时申请，第一时间进行信贷额度匹配。

加大普惠金融线上产品供给。积极推广线上融资产品，引导客户通过线上进行申贷、用款、还款，为小微企业提供“无接触”便捷融资服务。

持续做好续贷业务推广。加强“续捷e贷”产品推广，综合运用续贷、展期等方式主动服务困难企业。

续贷办理方式可灵活采用线上、线下组合。明确小微企业线上贷款可通过线下方式进行展期，全方位、多渠道做好续贷业务安排。

优先支持重点名单类客户复产。及时对接各类亟需融资纾困的小微企业名单，对于受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游、科创等行业，以及有发展前景但暂时受困的企业，严格落实“不抽贷、不断贷、不压贷”，根据实际情况，通过信贷重组、贷款展期、调整贷款利率和还款计划、增加信用贷款和中长期贷款等方式，做好普惠金融服务，为小微企业保持生机注入源头活水。

调增重点产品差异化授信限额。对受疫情等影响出现暂时性经营困难但有发展前景的小微企业，“纳税e贷”等重点信用方式产品单户授信额度提高至300万元。

深入开展银担渠道业务合作。加强与政策性担保公司、重点纾困企业的沟通对接，运用产品组合满足不同客户融资需求，有效提升企业申贷获得率。

做好受疫情影响小微企业的金融服务工作。坚持“特事特办、急事急办、应贷尽贷、应延尽延、能减则减”原则，保持小微企业信贷资金稳定。对受疫情影响较大的批零行业、住宿餐饮、物流运输等行业的小微企业融资需求随申随办。

建立快速响应机制，实施好小微业务绿色通道。明确疫情期间作业标准以及限时办理要求，推行前后台共同调查、平行作业，简化审批流程，有效提高调查、审查、审批、放款效率。

强化信贷风险防控，做好小微企业信贷业务风险响应。积极与小微企业沟通，及时制定风险防控预案，特别针对受疫情影响严重的企业强化风险预警，并运用优惠政策帮助企业做好风险化解工作，渡过难关、持续经营。

实施考核支持政策到位。明确对疫情原因造成部分重点经营指标不利影响的，可在绩效考核中予以还原。

落实“减费让利”政策到位。对与疫情防控物品，基本生活、生产需要的相关行业客户，按照“特事特办，一事一议”的原则实施最优惠利率。

农行北京分行相关负责人表示，将坚决肩负起国有大行的政治担当和社会责任，全力做好疫情防控以及受疫情影响的小微企业信贷支持，进一步提升小微企业金融服务质效。

(责编：曹淼、李源)