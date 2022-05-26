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农业银行以“专项债+”服务实体经济

2022年05月26日10:19 | 来源：新华网
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原标题：农业银行以“专项债+”服务实体经济

　　农业银行积极响应人民银行、国家外汇管理局联合发布的“金融23条”，全力推进“专项债+”金融服务，在债券承销、配套融资、风险管理等环节提供全流程、综合化金融支持，并将专项债带动的项目贷款纳入信贷资源战略配置范围，对各分行项目配套融资需求予以优先保障，激励分行加大贷款投放力度，全力支持关系社会民生的重大项目建设。

　　数据显示，今年前4个月，农业银行累计承销地方政府专项债3148亿元，处于同业市场领先地位，新发放项目配套融资136亿元。

　　农业银行积极履行国有大型商业银行社会责任，做好地方政府专项债券承销及项目配套融资支持工作，服务重大项目、重大工程建设。在实际工作中，重点支持城市管网建设、水利等惠民生、解民忧项目，大力支持信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等增后劲、上水平的新基建项目，服务粮食仓储物流设施等农业农村领域的补短板、强弱项项目，助力地方经济发展。

　　为服务构建新发展格局，农业银行日前启动2022年“专项债+”综合营销活动，制定专项工作方案，全力做好专项债相关金融服务，大力支持符合政策要求的专项债项目配套融资，支持地方政府适度超前开展基础设施投资，为实体经济和地方发展提供有力保障。

　　农业银行将合理统筹资源，持续积极开展新增专项债承销，保持专项债承销规模位于可比同业前列。同时，聚焦专项债支持的国家重大战略相关领域重点工程，以及以专项债资金作为资本金的基础设施领域重大项目，发挥“投、贷、债”联动优势，加大项目配套融资支持力度。对符合有关政策要求且风险可控、后续融资来源明确的专项债项目，加大项目周转贷支持力度，减轻项目建设主体资金周转负担，促进专项债项目提早开工、提早形成实物工作量，持续提升客户服务满意度。

　　农业银行将持续做好地方政府专项债券的承销和项目配套融资工作，在支持重大项目建设的同时，围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化等领域，做好相关项目的综合金融服务，为实体经济和地方发展提供全方位的金融服务。

(责编：曹淼、李源)

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