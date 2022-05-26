原标题：交通银行以数字化引领跨境贸易高质量发展

交通银行以数字化手段驱动产品创新和场景融合，综合运用区块链、大数据、人工智能、云计算等前沿技术，打造智能化、个性化的“数字贸服”特色跨境贸易金融系列产品，为客户提供全流程、全方位、全覆盖的跨境金融服务，赋能外贸企业跑出转型升级加速度。

“以前，小微电商在境外平台做生意，资金汇回不便，速度也非常慢。往往提交回款申请多天后才能到账，手续费用高，安全性也没有保障。”江苏某跨境电商负责人说，“交行跨境电商收款服务通道，让货款快速回流，大幅降低了结算成本。”

交行认真落实国务院“加快发展外贸新业态新模式”政策要求，不断探索配套金融服务方案。通过对接跨境电商平台、贸易综合服务平台、市场采购平台等，为新业态客户尤其是普惠小微外贸企业打通国际贸易新渠道，搭建资金跨境新桥梁。

在对接跨境电商平台方面，交行从打通第三方支付机构资金通路及构建跨境电商收款生态双向入手，为外贸企业搭建资金跨境桥梁，有效解决了小微商户大批量、多笔数小额收结汇难题，提升了企业资金使用效率。外贸综合服务平台是“互联网+外贸”的新发展，通过为中小企业提供通关、退税、物流、保险、结算、融资等综合服务，助力企业降低贸易成本，提升贸易便利性。交行创新运用开放银行技术，成功对接河北、宁波等地跨境贸易综合服务平台，实现平台、出口企业、银行三方交易信息互联互通，为平台中小出口企业提供了全程可视、快速高效的资金结算服务。

市场采购贸易方式植根市场，凭借通关快、便利化、免征增值税等便利，成为外贸新业态的又一增长点。交行服务深圳、湖北“市场采购贸易试点”，银行与市场平台数据对接。通过银、政、企多方联动，市场采购出口贸易主体可全线上办理出口收结汇等金融服务。

交行打造国际业务Easy系列线上服务品牌，推出线上产品，实现跨境支付、跨境结算、贸易融资、结售汇等业务线上全覆盖，满足企业足不出户办理业务的需求。作为供应链综合运营服务商，上海怡亚通供应链有限公司每天都有大量的跨境结算需求。企业负责人一度担心诸如跨境汇款、贸易融资等业务会受到疫情封控的影响。根据客户实际要求，交行上海市分行拿出了包括Easy系列在内的“零接触”服务方案，让企业在办理跨境金融业务时获得了与疫情前无差异的按时、高效服务。企业负责人说，“有了金融服务的支持，我们就能全力为保障供应链的畅通贡献一份力量。”

通过“EASY汇”，企业可完成一键批量汇款、影像实时传输、汇路自动选择、汇款状态查询等功能；“EASY贷”“EASY证”运用标准化数字签名，实现银企合约电子化签署及授信提用线上完成，省却线下模式中实体印章繁琐的请验印流程，打破时间与空间场所的限制，极大提高业务时效。

交行将数字化综合金融服务方案融入各类贸易场景中，推出“国际业务管家”系列服务方案。“航运管家”服务航运企业运费收付和资金管理需求；“电费管家”融入供用电企业电费收缴业务场景；“资本金管家”为跨境投资项目资本金汇兑打造支付、结汇一站式服务，精准提升贸易和投资便利化。

“以前发票传递和运费收取是分别在线下完成的，现在通过交行的航运管家可以在线上合二为一，化繁为简。”知名航运企业太平船务(中国)有限公司相关人士表示，“我们下游客户的财务人员只需在网银上核对信息，点击鼠标即可完成海运费等收付款业务，以往需要三天以上办理的业务，现在线上操作就可实时显示到账状态，真正做到了便捷高效。”

此外，交行积极运用金融科技赋能贸易金融。通过人工智能技术，有效提升了国际结算单据审核自动化水平，缩短业务办理时间。通过机器学习，系统帮助客户智能选择跨境汇款路径，提升了客户体验。

中国国际贸易单一窗口是国家“促外贸、稳增长”和推进“放管服”改革的重要措施，是服务进出口贸易企业的重要政务窗口。交行积极对接单一窗口标准版和地方版，借助平台信息资源、用户资源聚集的优势，支持国际贸易稳健发展。当前已实现标准版预约开户、跨境支付结算，跨境贸易融资、跨境结售汇等多项金融功能。

交行持续深化银政合作，通过渠道对接、数据共享推动跨境金融服务效能再升级。交行紧跟监管电子化、智能化转型步伐，以参与银行身份，先后对接人行电子信用证信息交换系统、央行贸易金融区块链平台、票交所跨境人民币贸易融资转让服务平台、中银协贸易金融跨行交易区块链平台和同业贸易融资资产交易平台等，积极推进国内信用证和贸易资产业务便利化。通过直连外汇局跨境业务区块链服务平台、货物贸易外汇监测系统等，交行提升风险防控智能化、精准化水平。

交行相关负责人介绍，将始终坚持以客户需求为导向，通过数字化、场景化、特色化的贸易金融服务，服务实体经济，支持小微企业，落实稳外资稳外贸，伴随企业扬帆远航。

(责编：曹淼、李源)