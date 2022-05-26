据工商银行最新消息，近期，为贯彻党中央和国务院的相关部署，工商银行坚定不移发展普惠金融业务，优化操作流程，降低融资成本，打造“精准、流畅、聪明”的数字普惠新模式，把产品送到客户身边，以实际行动支持小微企业、个体工商户纾困恢复和高质量发展。

聚焦重点扩增量。工商银行相关负责人介绍，工行坚持靠前发力、精准发力，进一步加大对小微企业的融资支持。围绕“普百业、惠万千”主题精选数字普惠产品，通过行内外立体式宣传推广，直接触达广大小微企业。一季度普惠贷款较年初增长近1800亿元。巩固减费让利成果，一季度小微企业综合融资成本下降60BP，切实降低小微企业经营负担。积极对接药品和医疗设备生产及流通、生活物资供应保障等疫情防控重点领域小微企业，组合优势融资产品和便捷的融资方式，满足相关企业融资需求。

多措并举稳存量。工行坚持稳字当头、稳中求进，坚守主责主业，积极发挥国有大行责任。对受疫情影响较大的批发零售、住宿、餐饮、旅游、文娱、运输、外贸等行业小微企业和个体工商户，推广主动授信、随借随还贷款模式，加大金融支持力度；加强制造业、科创创新、乡村振兴等领域小微金融服务，聚焦新市民就业、创业集中的餐饮、物流、批发零售等行业，推出专属融资方案，全力保障重点领域融资需求；通过中长期贷款、展期、续贷、再融资、调整计息周期、设置还款宽限期等方式，切实缓解小微客户短期资金压力。

统筹推进强保障。工行坚持精准施策谋发展、特事特办解急难的工作标准，提升资源配置效率，保障金融服务不间断。完善长效机制，进一步强化敢贷机制、增强愿贷动能、提升会贷能力，持续提升普惠业务可持续发展能力。创新服务模式，应对部分地区疫情防控升级，发挥数字普惠产品“无接触服务”优势，以更安全、更高效的金融服务帮助客户纾困解难。凝聚多方合力，加强银政、银企合作，汇集整合自有金融服务与国家融资担保基金等资源，构建共同支持小微企业生态体系。

据了解，工行在全国积极参与发挥政策性融资担保体系的作用，与国家融资担保基金共同推出“见贷即保”批量担保业务模式，创新“国担快贷”等产品，重点为小微企业特别是首贷户提供增信服务。截至3月末，贷款余额近600亿元。

(责编：董童、李源)