人民网记者 乔雪峰

“经过一个月努力，全国物流大通道基本打通，微循环加快恢复，物流运行总体顺畅。”5月26日，交通运输部运输服务司副司长李华强在交通运输部新闻发布会上表示，交通运输部按照4月18日全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议要求，坚持全国一盘棋，强化部门协同和部省联动，全力以赴推进物流保通保畅各项工作。

李华强指出，当前，物流保通保畅工作正逐步从全面打通大动脉、基本畅通微循环，向巩固扩大物流保通保畅成果、促进产业链供应链高效运行转变。

全国交通网络总体通畅 主要物流指标稳中向好

发布会上，李华强对我国物流保通保畅工作进行了详细解读：

过度管控问题动态清零。查验不劝返、检测不等待、核酸不重检、政策不加码等车辆通行管控举措逐步落实到位，对货车司机层层加码、“一刀切”过度管控，已由全国性普遍问题收缩为局部性个案问题。

全国交通网络总体通畅。自5月4日起，全国临时关闭关停的高速公路收费站、服务区已实现动态清零；自5月10日起，因疫情防控导致物资运输受阻的村庄数实现清零，高速公路和国省干线公路大动脉保持畅通。

主要物流指标稳中向好。与4月18日相比，5月24日高速公路货车流量上升约10.9%；铁路、公路货运量分别增长9.2%和12.6%左右，已分别恢复至正常水平的九成左右。近一周，全国邮政快递日均业务量已基本恢复至去年同期水平。

重点枢纽逐步复工达产。上海港集装箱日吞吐量回升至正常水平的87%左右；近一周，浦东机场、白云机场日均货邮吞吐量高峰时段已恢复至疫情前八成以上。

做好物流保通保畅工作 为经济稳定运行提供有力保障

李华强进一步表示，下一步，交通运输部将按照党中央、国务院的决策部署，聚焦突出问题，加强督导调度，细化工作部署，强化协同联动，高效统筹好疫情防控和物流保通保畅工作，为保障人民群众正常生产生活、保持经济社会健康稳定运行提供有力保障。

一是持续强督导，聚焦问题固成效。坚持跟踪调度和督办转办，切实巩固前一阶段工作成果，坚决杜绝擅自关闭关停交通基础设施、擅自设置防疫检查点，防止通行管控层层加码、“一刀切”，严格落实“即采即走即追”+“闭环管理”，全力保障交通网络畅通。

二是持续优末端，全力以赴保民生。在符合防疫要求的前提下，加快推动物流配送节点、邮政快递分拨中心和营业网点尽快恢复运营，促进物流配送一线人员尽快返岗复工。精准实施社区末端配送管理，推广无接触投递设施，切实解决物流“最后一公里”、“最后100米”难题，全力做好城乡居民生活物资物流服务保障。

三是持续畅枢纽，集中精力提效能。聚焦长三角、珠三角、京津冀重点区域，加强统筹协调，全力保障重点港口、航空机场、铁路货站、物流园区、快递分拨中心正常运转，集疏运高效顺畅。紧盯上海港能力提升、浦东和白云机场航空货运量恢复等重点难点，积极推动与枢纽稳定运行密切相关的仓储、货代、清关等上下游配套产业的稳定运行和复工复产，尽快推动重点枢纽全面达产。

四是持续抓对接，协同联动促达产。紧紧围绕重点产业链供应链“白名单”企业、外贸企业及其上下游关联企业的全面复工复产，主动靠前、主动对接，一事一办、特事特办，确保问题及时解决、需求及时保障。指导上海市及周边地区统筹做好上海分阶段复商复市的物流保障工作，为全面恢复正常生产生活秩序提供有力支撑。

五是持续保农资，多措并举保夏收。将化肥、农药、种子等农资及其生产原料、农机及零配件纳入重点物资运输保障范围，优先发放通行证，优先查验放行，切实畅通农资交通运输通道，保障农业生产资料及时运输、及时到达。通过“点对点”包车运输等方式，保障外出农民返乡务农，为夏收生产工作及时有序开展提供有力支撑。

六是持续强服务，千方百计降负担。持续推进扩大货车司机免费核酸和抗原检测政策覆盖范围，加强货车司机运输途中的基本生活保障。用足用好国家层面和各地陆续出台的税收优惠、社保缓缴、融资担保等纾困助企政策措施，加大宣传力度，细化政策要求，让更多符合条件的货运物流经营者，特别是广大个体货车司机切实享受政策实惠。

(责编：王连香、高雷)