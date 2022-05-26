人民网北京5月26日电 （记者车柯蒙）为确保大规模增值税留抵退税政策落准落好，税务部门在加快留抵退税进度，抓政策速享尽享的同时，会同公安、检察院、海关、人民银行、外汇管理局等部门严厉打击骗取留抵退税违法行为。

记者从国家税务总局了解到，4月1日至5月25日，各级税务部门已公开曝光201起骗取留抵退税案件。5月26日，税务总局再次公布2起骗取留抵退税案件。

安徽破获一起中介公司策划实施骗取留抵退税案件。合肥市税务稽查部门根据线索分析，会同公安机关破获一起中介公司策划实施骗取留抵退税案件。经查，合肥某财务管理有限公司为其代账的合肥某建筑工程有限公司策划并实施，通过取得虚开发票虚增进项税额、虚假申报等手段，骗取留抵退税53.56万元。税务稽查部门依法追缴建筑工程有限公司骗取的留抵退税款。目前该案已移送公安机关立案侦查，将依法从严处罚并追究两公司相关人员刑事责任。

宁波查处一起虚开发票团伙骗取留抵退税案件。宁波市税务稽查部门根据线索分析，联合公安机关依法查处一起团伙虚开发票骗取留抵退税案件。经查，该虚开团伙控制多家企业，在没有真实货物交易的情况下，取得虚开发票形成留抵税额575.74万元；同时对外虚开增值税专用发票价税合计7.93亿元。税务稽查部门通过查处，成功阻断该团伙控制企业利用虚开发票虚增进项税额、骗取留抵退税的违法行为，并正对涉案企业下游可能继续利用虚开发票骗取留抵退税的企业开展深入检查。目前，该案件已移送公安机关立案侦查，将依法从严处罚并追究相关人员刑事责任。

税务总局有关负责人表示，将进一步发挥六部门协作机制作用，把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，形成打击骗取留抵退税的压倒性态势，释放严查重处骗取留抵退税违法行为的强烈信号。

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