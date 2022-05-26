人民网记者 车柯蒙

在年初实施1.5万亿元大规模增值税留抵退税政策的基础上，日前，国务院常务会议决定，在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，着力稳市场主体稳就业。

多位财税专家在接受人民网记者采访时表示，当前经济下行压力加大，市场主体十分需要现金流，1.64万亿元的留抵退税资金是企业宝贵的资金活水，需要进一步加强多部门协作，加大对骗取留抵退税行为的联合打击力度，为资金快速精准直达符合享受条件的企业保驾护航。

早打、狠打骗取留抵退税行为 确保政策红利落准落好

留抵退税本身就是“真金白银”，与减税、免税等其他政策相比，环节更少、链条更短、犯罪成本更低，利益诱惑更大，对不法分子具有天然“吸引力”。

落实留抵退税越是紧迫，打击骗取退税越显必要。中国宏观经济研究院研究员许生认为，1.64万亿元退税款将为市场主体发挥前所未有的“输血”“造血”作用，既是依法守法企业的资金活水，也成为部分不法分子惦记的“唐僧肉”，唯有持续加大打击骗取留抵退税力度，才能真正发挥助企业一臂之力、解企业燃眉之急的关键作用。

西南财经大学教授刘蓉认为，从目前税务部门公开曝光的骗取留抵退税案件来看，不法分子主要采取虚开增值税专用发票、虚增进项、隐匿收入等手段骗取留抵退税，具有多样化、隐蔽化、团伙化、跨地域特征，特别是留抵退税链条相对较短，如果打击不及时就会给国家税款带来难以挽回的损失。

为何留抵退税链条较短？刘蓉进一步介绍了增值税抵扣机理：企业购买设备、原材料等成本中包含的增值税称为进项税额，销售商品、服务等收入中包含的增值税被称为销项税额，纳税人当期应缴纳的增值税=销项税额-进项税额。之前未抵扣完的进项税额不予退还，结转至下期继续抵扣。不法分子想骗抵，前提必须有经营活动产生的销项税额。实行留抵退税政策后，上述未抵扣完的留抵税额可以直接退还到纳税人手中，不法分子直接骗退，而不必等产生销项时再抵扣，不仅链条相应缩短了，而且骗取的都是“真金白银”。

“打击骗取留抵退税关键要突出一个‘早’字，而且是越早越好。”中央财经大学教授杨燕英认为，随着留抵退税政策的加速落实，打击骗税形势也更加严峻，已经出现了一些团伙式骗税苗头，违法犯罪手段正在不断翻新，需进一步加强税务、公安、银行等多部门协同联动，有效做到早发现、早阻断、早打击。

六部门发挥联合作战优势 打击力度大震慑效应强

早在去年10月份，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局六部门就正式建立了常态化打击虚开骗税工作机制，强化打防结合一体化联合监管体系，着力规范重点领域、重点地区税收秩序，取得明显成效。

今年，随着大规模增值税留抵退税政策推进落实，六部门在以往基础上进一步健全协作机制，重拳出击打击骗取留抵退税行为，营造公平公正的市场竞争环境，最大限度发挥留抵退税政策正效应。

5月11日，六部门联合召开全国打击骗取增值税留抵退税工作推进会，把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击工作的重中之重，护航留抵退税政策落准落好。

5月17日，六部门联合印发关于严厉打击骗取留抵退税违法犯罪行为的通知，对打击骗取留抵退税违法犯罪行为进行具体部署，充分发挥协作共治合力，努力做到快速发现、快速应对、露头就打。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示，在落实留抵退税进入决战攻坚的关键时刻，六部门联合召开推进会并印发通知，对打击骗取留抵退税工作进行统筹部署，十分及时和必要，有力提升了打击精度、力度和速度，形成“打击一批、震慑一片”的效果。

施正文认为，这一方面明确了骗取留抵退税是严重违法犯罪行为，退税申请人必须严格按照法律和政策的要求申请退税；另一方面，也对意图骗取留抵退税的不法企业释放出狠打的强烈信号，表明了相关部门打击骗取留抵退税违法犯罪行为的决心。

四川大学经济学院教授李航星表示，这种多部门联合作战模式，可以充分发挥各部门在案件查办、调查取证、司法起诉、信息共享、资金查询等方面的专业优势，最大限度实现对骗取留抵退税行为的全链条、一体化、穿透式打击。

李航星认为，留抵退税政策实施以来，六部门协同联动成效显著，严肃查处了一批骗取留抵退税案件，并公开曝光典型案件201起，释放了“骗税必严打”“违法必严惩”的强烈信号。

与此同时，税务部门严肃查处税务人员在留抵退税工作中的不作为、慢作为、乱作为等行为，特别是对内外勾结、通同作弊骗取留抵退税等违纪违法行为，深入开展一案双查，目前已主动曝光5起税务人员违规违纪造成企业骗取留抵退税被立案审查典型案件，表明“零容忍”的坚定态度，坚决做到“打铁必须自身硬”。

加大联合打击力度 保持打击骗取留抵退税压倒性态势

当前，党中央、国务院要求加快已定助企纾困政策的落实进度，在纳税人自愿申请的基础上，将中型和大型企业存量留抵退税实施时间分别提前至5月1日和6月1日开始，并在上半年基本实施完毕，同时进一步扩大退税行业范围，对落实时间和进度提出了更高要求。

专家表示，当前市场主体对政策落实有着更加迫切的期盼，相关部门落实退税的节奏也会相应加快，此时更需要六部门进一步精诚合作，对骗取留抵退税行为快查、快打、快办、快结，保持“严”的态势，强化“打”的震慑，提升“治”的效果，共同守好打击骗取留抵退税的坚固防线。

广东财经大学校长于海峰建议，要继续聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，特别是对恶意造假、挖空心思钻政策空子等主观故意明显的不法分子，以零容忍的态度坚决予以打击，保持打击骗取留抵退税的压倒性态势。

山东财经大学教授潘明星建议，要进一步加大对骗取留抵退税典型案件的曝光力度，对恶意骗取留抵退税的企业，要实行多部门联合惩戒，继续形成强大震慑，实现案件查办政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

(责编：王连香、高雷)