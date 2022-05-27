财政部：前4月国企总营收同比增长9.8% 利润同比下降3.6%
2022年05月27日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者王震）财政部27日公布全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）经济运行情况，前4月，国有企业营业总收入同比增长9.8%，利润总额同比下降3.6%，国有经济下行压力加大。
营业总收入方面，1-4月，国有企业营业总收入245723.1亿元，同比增长9.8%。其中中央企业141359.6亿元，同比增长11.8%；地方国有企业104363.5亿元，同比增长7.2%。
利润总额方面，1-4月，国有企业利润总额12823.6亿元，同比下降3.6%。其中中央企业9862.2亿元，同比增长3.8%；地方国有企业2961.4亿元，同比下降22.2%。
此外，1-4月，国有企业应交税费19967.3亿元，同比增长14.2%；4月末，国有企业资产负债率64.5%，上升0.2个百分点。
(责编：王震、高雷)
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