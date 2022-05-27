人民网北京5月27日电 （记者王连香）中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，连日来，国铁集团深入开展货运增运增收大会战、攻坚战，5月以来，国家铁路货运装车稳定在18万车以上水平，为保障物流畅通、促进产业链供应链稳定作出积极贡献。

铁路部门加大重点增量区域、关键分界口的运输组织力度，促进货运上量。调度系统组织好入关车流交接，重点盯控山海关站的作业组织，统筹用好中国铁路沈阳、北京局机车机班，优先组织适交车流移动。为畅通山海关口，北京局积极采取跨段支援等措施，组织北京、天津、怀柔北、唐山机务段加大机车机班投用力度，全力满足货运增量需求。

国铁集团介绍，围绕近期货运上量，铁路部门重点盯控兰新线运输秩序，加强安北口机车机班运用调整，加强友谊水库、嘉峰口的交接组织，努力提高分界口过车水平。截至25日，全路5月分界口货车交接日均完成5464列，环比增加219列。

针对兰新线增量，国铁集团机辆部组织中国铁路兰州、乌鲁木齐局加强运力保障，提前完成兰新线机车故障隐患整治，并组织中国铁路南昌、南宁局共计20台HXD1C型机车支援兰州局。兰州局按照客货兼备、动态储备、弹性调剂原则，持续推进机车乘务员“客转货”工作，全力满足兰新线增量需求。

为了给货运上量提供可靠的机辆设备保障，机辆系统加强新造货车生产督导，确保本月底前完成8800辆新造C70E型货车交付任务。各铁路局加强货运机车和货车整修整治，圆满完成机车春鉴整修工作，整治破损货车4万余辆，运煤敞车检修率控制在2%以下。

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