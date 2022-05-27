今年以来，交行安徽省分行充分发挥金融优势，主动对接企业需求，通过“强供给、创产品、优模式”，不断提升服务地方经济发展能力。截至4月末，该行各项贷款净增近120亿元、首破两千亿，其中科技型企业贷款、“两增”贷款分别净增超过8亿元、12亿元。

强化金融供给，精准对接重点领域金融需求。交行安徽省分行坚决履行金融服务实体经济宗旨使命，用好市场逻辑、资本力量，坚持做优做强债券主承销业务，学习探索新业务模式，以“物美价优”金融产品，精准对接基础设施建设、新兴产业等重点领域金融需求。5月24日，该行以独立主承销商身份，发行合肥市建设投资控股(集团)有限公司2022年度第一期中期票据，规模25亿元，期限7年，票面利率3.46%。

本次发行，该行作为独立主承销商，一手提前对接铺量资本市场，一手协同交行总行和各子公司，跟进市场研判动向、抢抓窗口期机会，高质量完成本期中期票据发行工作，实际进场认购资金超百亿元、机构超40家，实现最终票面利率较客户以往同期限债券最低利率下降21个基点。

创新金融产品，全力解决科创企业融资难题。高新技术企业、省级专精特新中小企业安徽灰熊视创科技有限公司是一家以液晶电视、液晶显示器、商业显示产品为主导的智能制造型公司，产品远销欧洲、北美洲、东南亚等多地。4月份以来，省内疫情导致原材料成本上升，企业出现资金缺口，交行淮南分行了解到这一情况后，积极对接，结合中国人民银行科技创新再贷款政策，主动加大对科技型企业支持力度，并向该企业推荐了交行安徽省分行“专精特新”贷，通过线上渠道为其提供500万元贷款，解决客户燃眉之急。

科技创新型初创企业通常都有着“轻资本，融资难”的问题，交行安徽省分行主动加强对科技型企业走访对接，通过搭建“线上+线下”产品渠道，为科创企业提供各具特色的金融产品，如“专精特新”贷、科技E贷、园区贷等。仅在2022年4月，交行安徽省分行科技创新专项再贷款支持企业目标客户实现贷款投放54户，投放金额合计5.97亿元。

优化服务模式，快速实现抵押登记异地办理。3月29日，安徽省阜阳市一家以棉花为主要生产原料的公司在当地发起抵押登记线上办理申请，通过交通银行“跨省通办”异地抵押登记平台，当天即完成电子权证入库、办妥异地抵押登记，并于次日实现贷款发放。据了解，该企业前期流动资金出现短缺，其负责人在合肥市有一处房产可用于抵押贷款，但房产抵押需要前往合肥登记机关办理。当时受疫情影响，人员流动管控趋严，交通殊为不便。交行阜阳分行了解到这一情况后，立即向其推荐了该行“跨省通办”异地抵押登记业务，第一时间为企业解决难题。

为将“跨省通办”异地抵押登记业务这一“数字化新交行”建设成果在肥落地，交行安徽省分行积极与省、市国土规划资源部门沟通，申请开放异地直联办理功能，为异地客户办理在肥房产抵押登记提供系统支撑。同时，该行通过引入电子签名、电子印章等方式，进一步优化流程，成为安徽省内首家实现无纸化、全线上办理抵押登记业务的金融机构。

“疫情无情人有情，作为国有银行，更应该做优金融服务，为地方经济发展贡献力量。”交行安徽省分行相关负责人表示。未来，该行将继续聚焦安徽区域经济发展特点，充分发挥交银集团全牌照经营和“总部驻沪”优势，做好模式探索、产品创新，为美好安徽建设做出新的更大贡献。（胡雨松）

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