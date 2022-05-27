原标题：“植树造林品牌保护计划”加固企业安全防线提升用户体验

当前，线上招聘已经成为企业招才的主流渠道。近日，58同城打造“植树造林品牌保护计划”，强化招聘审核机制，严厉打击“网络黑产”，净化招聘市场环境。

据了解，该项目是平台为保障合规优质企业招聘需求、打造安心的求职招聘平台所成立的独立项目，旨在保障合规企业、劳务公司的招聘需求，打击治理灰黑职介和冒用问题，以此严防虚假信息发布，把控违规账户管理，改善用户体验。

计划上线以来，已有近1600家知名品牌、近1.5万个企业雇主被纳入“植树造林品牌保护计划”体系中，形成了完整的品牌保护和共同管理机制。同时，为提升审核水平、阻止灰黑产侵害正规企业权益，58同城进一步强化了招聘审核机制。

在招聘基础审核机制方面，58同城一手抓准入门槛设置，另一手抓招聘流程监管，密织招聘基础审核之网。在门槛设置上，58同城100％执行企业类认证门槛，处于行业前列。企业在58同城上发布信息，需要通过营业执照、组织机构代码及手机号、人脸识别、身份证验证、芝麻信用认证、银行卡等综合资质进行审核。通过58同城系统+人工双重审核的职位信息，才能在平台页面显示，否则将限制发帖权限。

在审核监管上，58同城成立了近百人的审核、产品、技术团队，坚持问题导向，对企业雇主提供全流程人工咨询与主动服务，全面保障品牌信息、财产安全。另外，58同城还建立了内容审核、准入、分发机制，对于违法信息、虚假信息、骚扰信息和其他危害网络传播秩序的信息，及时采取多维度处罚措施。

在严把审核关和产品加固品牌保护的基础上，58同城还联合公安司法部门，与其建立深度的合作关系，严厉打击“网络黑产”。对于破坏平台生态和欺诈用户的“黑色产业”，58同城从跟进、取证、调查等方面对公安司法部门进行全方位深入配合，不计成本，与违法行为斗争到底，坚决保障和维护品牌及用户权益。

(责编：曹淼、李源)