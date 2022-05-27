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3-4月全国锂电总产量超过95GWh 行业保持快速增长 

2022年05月27日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年3-4月，我国锂离子电池行业继续保持快速增长，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，3-4月全国锂电总产量超过95GWh。

具体来看，电池环节，储能电池产量超过10.5GWh，动力电池装车量34.6GWh。出口贸易持续增长，3-4月全国锂电出口总额达423亿元。

其中，一阶材料环节，相关产品产量同比增长超过45%，3-4月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达24万吨、19万吨、18亿平方米、11万吨。二阶材料环节，3-4月碳酸锂、氢氧化锂产量分别达5.1万吨、3.5万吨，电池级碳酸锂、氢氧化锂均价分别为49.2万元/吨和47.8万元/吨，总体持续高位运行。

(责编：申佳平、高雷)

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