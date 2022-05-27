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国家外汇管理局：1-4月中国外汇市场累计成交74.81万亿元人民币

2022年05月27日17:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，4月中国外汇市场总计成交17.14万亿元人民币（等值2.67万亿美元）。1-4月，中国外汇市场累计成交74.81万亿元人民币（等值11.75万亿美元）。

4月，银行对客户市场成交3.56万亿元人民币（等值0.55万亿美元），银行间市场成交13.58万亿元人民币（等值2.11万亿美元）；即期市场累计成交5.88万亿元人民币（等值0.91万亿美元），衍生品市场累计成交11.26万亿元人民币（等值1.75万亿美元）。

(责编：罗知之、高雷)

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