国家外汇管理局：1-4月中国外汇市场累计成交74.81万亿元人民币
2022年05月27日17:07 | 来源：人民网
小字号
人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，4月中国外汇市场总计成交17.14万亿元人民币（等值2.67万亿美元）。1-4月，中国外汇市场累计成交74.81万亿元人民币（等值11.75万亿美元）。
4月，银行对客户市场成交3.56万亿元人民币（等值0.55万亿美元），银行间市场成交13.58万亿元人民币（等值2.11万亿美元）；即期市场累计成交5.88万亿元人民币（等值0.91万亿美元），衍生品市场累计成交11.26万亿元人民币（等值1.75万亿美元）。
(责编：罗知之、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家外汇管理局：1-4月中国外汇市场累计成交74.81万亿元人民币
- 人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，4月中国外汇市场总计成交17.14万亿元人民币（等值2.67万亿美元）。1-4月，中国外汇市场累计成交74.81万亿元人民币（等值11.75万亿美元）。…
相关新闻
- 评论
- 关注