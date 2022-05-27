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国家外汇管理局：2021年末我国对外证券投资资产9797亿美元

2022年05月27日17:18 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者罗知之）日前，国家外汇管理局公布了2021年末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据。统计显示，2021年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）9797亿美元。

据介绍，股权类投资6484亿美元，债券类投资3313亿美元。资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4342亿美元、2045亿美元、830亿美元、700亿美元和246亿美元。

此外，2021年末，我国持有对外证券资产的部门主要是非银行金融机构、非金融部门和银行，投资金额分别为3904亿美元、3512亿美元和2381亿美元，占我国对外证券投资总额的40%、36%和24%。

(责编：罗知之、高雷)

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