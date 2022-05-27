人民网北京5月27日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，今日，工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议指出，二季度是全年发展的关键时期，要坚定信心，加强协调督导和监测预警，以超常规力度和手段抓好一揽子政策措施落地见效，确保二季度工业经济合理增长，努力实现全年目标任务。

会议指出，工业是国民经济的主体和增长引擎，工业稳则经济稳。工业和信息化系统要切实把思想和行动统一到党中央对形势的分析判断和决策部署上来，进一步增强工作紧迫感，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力以赴提振工业经济，为稳住经济大盘提供坚实支撑。

会议强调，保链稳链是提振工业经济的重中之重，要聚焦重点企业、重点行业、重点区域，进一步加大工作力度，积极稳妥有序推进复工达产，确保产业链供应链运转顺畅。统筹疫情防控和工业生产，指导企业在疫情防控条件下稳定生产，建立完善闭环管理预案，加快提升稳产达产水平。持续实施好重点企业“白名单”制度，动态调整“白名单”企业范围，加快省级“白名单”企业区域互认，协同保障生产要素供应。

同时，针对汽车、集成电路、装备制造、生物医药等重点行业，发挥产业链供应链畅通协调平台作用，强化上下游衔接服务，全力打通堵点卡点。加强长三角、珠三角、京津冀等重点区域跨省市协调，采取点对点、一对一等方式，帮助龙头企业和关键节点企业切实解决人员返岗、产品供应、物料运输等实际困难，助力企业开足马力、稳产增产。

会议强调，要把帮扶中小企业放在更加突出位置，坚持政策惠企、服务助企、环境活企，千方百计帮助中小企业渡过难关，实现平稳健康发展。抓细落实加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施，丰富中小企业助查APP等政策服务数字化平台功能，组织各级中小企业公共服务平台进企业、进园区、进集群，着力解决政策落地“最后一公里”问题。深入实施中小企业服务行动，开展中小企业服务月活动，聚焦创新创业、数字化转型、市场开拓等短板弱项，提供精准高效服务，促进专精特新发展。组织减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，加大整治涉企乱收费、清理拖欠账款等工作力度，对重大拖欠违纪违法案件、恶意拖欠等行为予以通报、曝光，切实保障中小企业权益。

会议要求，全系统要迅速行动起来，加强统筹协调、健全工作机制、严格落实责任，以过硬作风、顽强斗志，多措并举推动稳增长政策措施靠前发力、落到实处。抓紧实施制造业“十四五”规划重大工程和项目，适度超前部署5G、工业互联网等新型信息基础设施，加快推进重点领域节能降碳技术改造项目、重点外资项目建设进度，力争早开工、早投产、早见效。

还要组织新一轮新能源汽车下乡活动，推出一批信息消费示范城市和示范项目，促进汽车、家电等大宗商品消费。持续加强医疗物资、通信大数据等疫情防控支撑保障工作。增强安全发展意识，切实抓好安全生产和质量管控。加强政策解读和舆论引导，总结推广各地典型案例和好经验好做法，发挥行业协会等各方面作用，形成齐抓落实、共克时艰的合力，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

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