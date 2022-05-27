人民网北京5月27日电 （记者许维娜）近日，住房和城乡建设部等六部门联合印发《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》（以下简称《通知》），提出到2025年，农村生活垃圾无害化处理水平明显提升，有条件的村庄实现生活垃圾分类、源头减量。

住房和城乡建设部村镇建设司负责人介绍，农村人居环境整治三年行动实施以来，各地大力推进收运处置体系建设，截至2020年年底，农村生活垃圾得到收运处理的自然村比例稳定保持在90%，较2017年年底提高15个百分点以上，完成了既定目标任务，村庄环境基本实现干净整洁有序。

记者了解到，我国实施乡村建设行动以来，收运处置体系建设是其中的重要内容之一。同时，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021~2025年）》也对收运处置体系建设和管理提出了明确要求。

《通知》旨在深入贯彻落实党中央、国务院关于乡村建设行动和农村人居环境整治提升的决策部署，统筹县乡村三级生活垃圾收运处置设施建设和服务，进一步扩大收运处置体系覆盖范围，提升无害化处理水平，健全长效管护机制。

《通知》强调，要以县（市、区、旗）为单元，根据镇村分布、政府财力、人口规模、交通条件、运输距离等因素，科学合理确定农村生活垃圾收运处置体系建设模式。对此，同济大学环境科学与工程学院教授何品晶认为，这是《通知》的一大特色。

2020年修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十五条明确规定“县级以上人民政府应当统筹安排建设城乡生活垃圾收集、运输、处理设施，确定设施厂址，提高生活垃圾的综合利用和无害化处置水平”。

在此基础上，何品晶进一步阐释，县级政府下辖住房和城乡建设、发展改革、生态环境、农业农村、乡村振兴、供销合作社、城市管理等部门，可以完整覆盖城乡生活垃圾治理的各个环节，形成工作合力；可以统筹布局县城、乡镇和村庄三级收运处置设施和服务，充分利用城镇的设施、技术和队伍，发挥城乡统筹的作用；可以有效衔接农村生活垃圾收运处置、再生资源回收利用、有害垃圾收运处置等不同体系，提高设施利用效率。

关于收运处置体系建设模式的选择，何品晶表示，我国幅员辽阔，各地的自然环境和社会经济条件差异很大，农村生活垃圾治理必须因地制宜灵活施策。

何品晶建议，应根据地方具体的人口居住密度、生活垃圾产生点分布和交通条件，通过盈亏点分析，同时结合生活垃圾就地分流减量（灰土就地利用、可卖和有害垃圾回收、易腐垃圾处理利用）状况，通过优化收集运输频率等节约运输费用措施，合理确定集中处理服务范围。

一是面积较小、人口密度高、交通便利的，可以单独或依托邻近的地级城市，采用统筹的方式，优化处理设施布局，集中进行设施布点，尽量减轻选址造成的邻避效应，提高生活垃圾处理的技术经济合理性。

二是面积较大、人口密度低、交通不便的，可依据交通条件采用镇乡组团适度集中处理的方式，形成一个县域、多个组团的处理设施格局，以最大限度地降低生活垃圾的收集运输成本。

三是因经济水平等条件限制，不能集中处理的农村生活垃圾应通过小型分散处理方式，分散处理对象应为采取就地分类分流后剩余的其他垃圾，处理方法应有标准可循、符合无害化要求。

此外，《通知》还要求，要形成收运处置体系建设管理工作合力。住房和城乡建设部门负责指导农村生活垃圾收运处置体系建设管理，会同相关部门加强对城镇垃圾违法违规向农村地区转移的监督管理，巩固非正规生活垃圾堆放点整治成效。

(责编：孙红丽、高雷)