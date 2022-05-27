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三部门：进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场

2022年05月27日20:01 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、证监会、外汇局今日联合发布“关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜”的公告（以下简称《公告》），统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放。

《公告》是深入推进中国债券市场制度型开放的重要一步，有利于健全多元化投资者队伍，提升债券市场的流动性与稳健性，有利于扩大资本项目流入，更好地促进国际收支平衡，有利于统筹利用国内国际两个市场两种资源，更好服务实体经济，有利于加快培育具备全球竞争力的托管银行，提升金融体系应对国际复杂局势的能力。

近年来，在各方共同努力下，中国债券市场对外开放取得积极进展。截至2022年4月末，中国债券市场余额为138.2万亿元人民币，自2016年起稳居世界第二，共有1035家境外机构投资者进入中国债券市场，总持债规模为3.9万亿元人民币，较2017年末增长了225%。

在此基础上，为加强我国债券市场对外开放的系统性、整体性、协同性，人民银行、证监会、外汇局遵循市场化、法治化、国际化要求，按照“一套制度规则、一个债券市场”原则，联合制定了《公告》，在现行制度框架下，进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，统一资金跨境管理。

一是坚持以法人机构为市场主体和监管对象，明确各方权责，支持境外机构投资者直接或通过互联互通投资交易所债券市场，自主选择交易场所。

二是立足我国商业银行柜台、跨市场转托管、“债券通”业务等多年良好实践，坚持穿透式数据和信息收集，探索建立健全兼容多级托管的包容性制度安排。投资银行间债券市场的境外机构投资者可以根据实际需要，自主选择债券登记结算机构或者境内托管银行提供债券托管服务。

(责编：罗知之、高雷)

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