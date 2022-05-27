第五届进博会企业商业展推出特别支持措施
2022年05月27日22:58 | 来源：人民日报客户端
小字号
5月26日，中国国际进口博览局发布公告，针对当前新冠肺炎疫情和国际经济形势复杂、不确定性增加给广大参展企业生产经营带来的影响，为助企纾困、共克时艰，特制定第五届中国国际进口博览会企业商业展特别支持措施。
支持措施包括给予实际参展第五届进博会企业商业展的光地展商（含组团单位）搭建费支持，标准为300元人民币/平方米，最高不超过其实际搭建支出。上述费用可直接拨付给参展企业，亦可抵扣第六届进博会企业商业展展位费或第五届进博会论坛、活动、酒店、广告等相关费用。
此外，为帮助更多企业共享中国大市场机遇，第五届进博会企业商业展报名截止日期由2022年5月30日延长至2022年7月31日。
(责编：赵欣悦、白宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 如何进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场？人民银行解读
- 人民网北京5月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行、证监会、外汇局今日联合发布“关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜”的公告（以下简称《公告》），自2022年6月30日起施行。人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时指出，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。…
相关新闻
- 评论
- 关注