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第五届进博会企业商业展推出特别支持措施

2022年05月27日22:58 | 来源：人民日报客户端
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5月26日，中国国际进口博览局发布公告，针对当前新冠肺炎疫情和国际经济形势复杂、不确定性增加给广大参展企业生产经营带来的影响，为助企纾困、共克时艰，特制定第五届中国国际进口博览会企业商业展特别支持措施。

支持措施包括给予实际参展第五届进博会企业商业展的光地展商（含组团单位）搭建费支持，标准为300元人民币/平方米，最高不超过其实际搭建支出。上述费用可直接拨付给参展企业，亦可抵扣第六届进博会企业商业展展位费或第五届进博会论坛、活动、酒店、广告等相关费用。

此外，为帮助更多企业共享中国大市场机遇，第五届进博会企业商业展报名截止日期由2022年5月30日延长至2022年7月31日。

(责编：赵欣悦、白宇)

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