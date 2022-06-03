神舟十四号近日择期发射

中国空间站在轨建造阶段

首次载人发射任务即将展开

这条“飞向太空”的征途

起点就在我国的西北大漠——

酒泉卫星发射中心

又被称为“东风航天城”

64年来

一代代“东风人”薪火相传

孕育出“两弹一星”精神

载人航天精神

如今，青年一代“东风人”

正在逐梦太空的征途上

发出青春的夺目光彩

今天起

央视军事联合酒泉卫星发射中心电视台

推出特别策划《飞向太空》

探寻这条通向宇宙的道路上

中国航天人的精神密码

接密令回国组建东风靶场

他说自己是“三要司令员”

东风航天城

是我国首个陆上综合试验靶场

孙继先是这里首任司令员

1958年

正在朝鲜战场驻防的他

突然接到回国密令

负责组建导弹试验靶场

曾率军强渡大渡河、戎马一生的他

就这样和我国导弹事业

结下了不解之缘

▲ 孙继先

“以苦为荣，以场为家

死在戈壁滩，埋在青山头”

这是孙继先提出的口号

他说要用壮士断腕的决心

把导弹试验靶场干好

靶场距离最近的地级城市

近300公里

工作和生活所需的一针一线

都需要从外界运进来

要人、要物、要粮

是靶场建设初期

孙继先每天都要面对的头等大事

他风趣地称自己为“三要司令员”

▲ 孙继先

基地远离社会，地处边疆

前来这里的每位工作人员

都享有专项边疆补助

对这个自己应当享有的待遇

孙继先却拒绝了，他说：

“我要了这个补助

我比毛主席的工资还要高

我的贡献能有那么大吗？

我不能要！”

如今

这位曾经为基地建设

呕心沥血的老前辈

已经永远长眠在这里

他亲手负责组建的试验靶场

早已成为举世瞩目的

载人航天发射场

“死就死在阵地上

埋就埋在导弹旁”

1964年10月16日

我国第一颗原子弹横空出世

1966年

党中央决策实施“两弹结合”试验

并把核导弹发射任务交给了东风基地

这是世界上唯一一次在有人居住的国土上

进行的核导弹飞行试验

为防止可能发生的意外

把牺牲降到最小

指挥部经过慎重研究决定由

高震亚、王世成、颜振清、张其彬

佟连捷、刘启泉、徐虹

7位同志执行最后的发射任务

任务前

他们各自向党组织写下了遗书

立下了“死就死在阵地上

埋就埋在导弹旁”的誓言

1966年10月27日

我国第一枚核导弹发射准备就绪

所有与任务无关人员

全都乘坐火车疏散到安全地带

这时

代司令员李福泽却坚持要留下

跟七勇士一起执行发射任务

最终，在聂荣臻元帅的命令下

李福泽才离开了发射阵地

▲ 李福泽

常年奔波在试验一线的李福泽很少回家

他甚至认不清自己的孩子们

而在他的主持下

基地圆满完成了“两弹结合”试验

第一颗东方红卫星发射

第一颗返回式卫星发射回收等重大任务

开创了基地航天发射的新篇章

从第一枚原子弹试验成功

到“两弹结合”飞行试验

中国只用了短短两年时间

被西方媒体誉为“闪电般的进步”

在“七勇士”之一张其彬的日记本里

记录了“两弹结合”试验的过程

▲张其彬

但日记里有两页空白

张其彬在前面写道：

“后面的，记在心里”

2014年12月15日

弥留之际的张其彬

仍眷恋着他曾经战斗过的地方

家人把他的骨灰安放在基地

让他长眠在那里

跟战友们在一起

一张特殊的二等功证书

立功原由：空白

在酒泉卫星发射中心

历史展览馆里

陈列着一张空白的二等功证书

证书的主人叫田现坤

与别的证书不同

出于保密的需要

这张证书上的立功原由

是一片空白

1961年

18岁的田现坤从四川广元参军入伍

来到戈壁深处的东风基地

成了一名导弹发射操作手

1966年

“两弹结合”试验实施

其中最危险、最关键的

原子弹与导弹对接工作

由入伍5年的田现坤负责

一边是核弹头，一边是弹体

对接过程

某一处发生差错就将前功尽弃

为了操作精准到位

在零下十几度的严寒中

田现坤脱掉外套

钻进了弹头和弹体之间

仅有的50厘米缝隙中

对接过程中的100多个动作

平时训练40分钟就能完成的操作

那天，田现坤用了80分钟

最终完美完成任务

▲田现坤

1992年

田现坤离开人世

在他去世10年后

家人才偶然知道了

这位“两弹”老兵曾经的事迹

对于任务

他对妻子、儿女始终一字未提

64年来

一代代“东风人”把汗水和热血

挥洒在了茫茫戈壁

创造出一个又一个伟大奇迹

干惊天动地事

做隐姓埋名人

回望峥嵘岁月

唯有致敬！

监制丨刘一鸣 马烨

主编丨孙毛宁

视觉设计丨游佳

编辑丨李红

(责编：胡永秋、杨光宇)