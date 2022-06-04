原标题：打造现代农业产业高地的东北小城密码

黑龙江省齐齐哈尔市克东县，一个人口只有20多万的传统农业县，通过培育龙头企业、对接全国市场、发展种植养殖业基地，打造一批农业产业链集群，崛起现代农业产业高地。

小县城捧出乳业“金饭碗”

记者近日来到黑龙江飞鹤乳业有限公司克东分公司，走进智能化配方奶粉生产车间，中控室里几名员工通过操作台和视频监控遥控着现代化无人生产线有序运转。一罐罐婴幼儿配方奶粉从这里下线，运往全国各地。

“奶粉生产实现了自动化、智能化。”分公司副总经理张强说，2001年飞鹤落户克东以来，打造乳品全产业链成为主攻方向。牧草种植、饲料加工、规模化奶牛饲养、产品包装、物流仓储等上下游产业项目不断完善，产业园区渐成规模。

飞鹤乳业智能化生产车间。新华社记者王建 摄

园区内，奥瑞金（克东）铁罐包装有限公司奶粉罐生产线日产能达22万罐。公司负责人王东明说，公司生产的奶粉罐重点供应飞鹤乳业，采取了“厂中厂”的合作模式，减少了运输环节成本。

奶粉质量如何，奶源至关重要。记者在黑龙江克东勇进原生态牧业有限公司挤奶大厅看到，在无人牵引的情况下，一群奶牛排队走上转盘式全自动挤奶机，秩序井然。

黑龙江克东勇进原生态牧业有限公司的“犊牛岛”。新华社记者陈聪 摄

“这套转盘式挤奶设备，实现自动榨乳、自动收集、自动脱杯等。”公司办公室主任王天鹏说，目前公司共有约8700头奶牛，年产鲜奶4.5万吨，主要供应飞鹤乳业。

在离挤奶大厅不远的地方，一袋袋饲料在克东县牧丰饲料有限公司仓库里整齐码放。公司副经理周兆轩说，公司生产的牛饲料其配方根据不同牧场需求精准配比，实现了牧场饲料质量、营养全要素保障。

黑龙江瑞源生物科技有限公司的工人将干燥、粉碎的畜禽粪污投进发酵罐。新华社记者王建 摄

奶牛产生的粪便怎么处理？走进黑龙江瑞源生物科技有限公司，工人正将干燥、粉碎的畜禽粪污投进发酵罐。公司负责人刘恩照说，粪便发酵后形成沼气，沼渣固液分离后制成有机肥，然后还田保护黑土地。

地产大豆就地“吃干榨净”

连日来，克东县大海现代农机专业合作社理事长邹德海日均在田间工作10多个小时，因为他要在10天左右的时间播下2.2万亩大豆。“比去年扩种了1.5万亩，很辛苦，但是干劲很足。”邹德海说。

克东县耕地面积188.5万亩，今年大豆播种面积达到123万亩。在“政策+市场”的双轮驱动下，克东县大豆产业形成龙头带动、多点支撑的发展格局，让农民看到了种植大豆的效益。

随着加工能力不断提升，克东地产大豆正通过多种方式就地“吃干榨净”。

走进克东禹王大豆蛋白食品有限公司生产线，机器轰鸣。两年前，这家大豆深加工龙头企业面对市场供不应求的局面，想要增加一条1.5万吨的大豆蛋白生产线，但面临资金缺口，让企业十分头疼。

“企业有所需，政府有所为”。克东县政府搭台，对接多家金融机构，最终两家银行伸出了橄榄枝，解决了资金难题。目前，公司建成两条大豆蛋白生产线，年大豆蛋白产能2.8万吨。

克东腐乳有限公司是当地一家百年老字号企业。近年来，公司挖掘“微球菌”酿造工艺，开发出7大系列50多个品种产品，年消耗大豆4000吨，产品畅销东北地区。

产业链条延伸“进行时”

走进北纬四十七（克东县）绿色有机食品有限公司，5880平方米的玉米加工新车间正在紧张建设之中。今年，这家公司鲜食玉米种植面积达3.4万亩。“目前，我们的鲜食玉米通过电商平台，一穗能卖到9.89元。”公司总经理张天伟说。

“通过扒皮、清洗、漂烫、真空包装、高温蒸煮、风淋等工序，真空玉米棒加工可以在40分钟左右完成。”公司办公室主任曲金强说，依靠标准化生产和规模化供应，目前公司已成为双汇和百胜等企业的供货商。

北纬四十七（克东县）绿色有机食品有限公司生产的鲜食玉米。新华社记者王建 摄

克东县委书记李传柱介绍，克东县聚焦产业链供应链提质升级，不断在建链、强链、补链上发力，目前已形成乳、豆、水、肉、菜五大产业，去年县域经济综合排名居黑龙江省第四位。

在黑龙江初心饮品有限公司的生产车间里，装盖机、贴标机、膜包机等一系列自动化设备正在运转，一瓶瓶天然苏打水被传送带送出灌装间。

“从打上来的水进入车间，到制成苏打水成品，用时只需10分钟。”公司经理曲长胜说。

来到克东县乾丰镇宏升村，在北辰果菜种植农民专业合作社，保温大棚和彩钢加工厂房分外醒目。合作社由返乡大学生董传宗、王艳秋夫妻创建，目前建有食用菌大棚50栋、温室大棚12栋，主营菌棒生产、食用菌深加工延伸项目，产品销往哈尔滨等城市。

村民吕桂芝（左一）正在摘平菇。新华社记者王建 摄

村民吕桂芝正在合作社大棚里弯腰摘平菇。“一天能挣100多元，在家门口就能挣到钱。”吕桂芝说。（记者刘伟、陈聪、王建、梁冬）

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