本报拉萨6月15日电 （记者鲜敢）日前，西藏天文馆开工奠基仪式在拉萨举行，计划于2024年6月建成开放。西藏天文馆将成为我国天文科普场馆及观测台站在西藏布局的重要组成部分，将对提高西藏天文科学普及能力和我国的天文和空间观测能力起到重要作用。

据介绍，西藏天文馆项目总建筑面积超1.1万平方米，建设地海拔在3650米左右，周边生态环境良好，污染少，天空纯净，是广大天文爱好者和天文学家梦寐以求的观星胜地，建成后将成为世界上海拔最高的天文馆。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)