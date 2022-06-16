人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

西藏将建设世界海拔最高天文馆

2022年06月16日05:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报拉萨6月15日电  （记者鲜敢）日前，西藏天文馆开工奠基仪式在拉萨举行，计划于2024年6月建成开放。西藏天文馆将成为我国天文科普场馆及观测台站在西藏布局的重要组成部分，将对提高西藏天文科学普及能力和我国的天文和空间观测能力起到重要作用。

　　据介绍，西藏天文馆项目总建筑面积超1.1万平方米，建设地海拔在3650米左右，周边生态环境良好，污染少，天空纯净，是广大天文爱好者和天文学家梦寐以求的观星胜地，建成后将成为世界上海拔最高的天文馆。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月16日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环保产业“双碳”行动纲要发布：到2025年产业营业收入年复合增长率不低于10%
　　人民网北京6月15日电 （记者王仁宏）6月15日，在国家发改委、工信部、生态环境部等部门的指导和支持下，中国环境保护产业协会正式发布《加快推进生态环保产业高质量发展 深入打好污染防治攻坚战 全力支撑碳达峰碳中和行动纲要（2021-2030年）》（以下简称《行动纲要》）。 据悉，《行动纲要》围绕产业结构和布局、技术水平、标准化水平、市场主体竞争力、一体化发展体系等5个维度确定发展目标。…
生产需求出现积极变化 经济运行有望进一步改善
　　制图：杨曦 生产供给逐步回升，国内需求有所恢复，外贸进出口明显加快……15日，国家统计局公布多项数据表明，5月份主要指标多数出现改善，国民经济运行呈现恢复势头。 “5月份疫情防控向好，生产需求出现积极变化，但是仍有部分指标同比下降。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部