本报记者 刘新吾 王永战 窦瀚洋

中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。近年来，金融机构持续加大对中小微企业等重点领域的金融支持，普惠小微贷款呈现量增、面扩、价降的局面。当前，面对疫情影响，如何进一步创新金融产品和服务，为中小企业发展增添底气和信心？本报记者赴重庆、成都、温州等地进行了采访。

——编 者

商业价值增信，企业、银行双赢

“没抵押没担保，靠商业信用，我们公司贷到了300万元，真是一场及时雨！”重庆九福汽车销售服务有限公司总经理蔡洋说。

九福汽车公司位于重庆市渝中区，主要生产汽车零部件。不久前，公司与供货商签订了购销合同，需垫款300多万元。可现有流动资金不够，想向银行贷款，却又没有足够抵押物。

一筹莫展之际，中小企业商业价值信用贷款救了九福汽车公司的急。在没有抵押的情况下，工商银行重庆分行两路口支行工作人员根据企业信用和在工行的长期结算记录，3个工作日内就发放了贷款。

除了九福汽车，重庆还有不少中小企业获得了这样的信贷支持。2018年以来，为缓解中小企业融资难，重庆市启动中小企业商业价值信用贷款改革试点。重庆市经信委、重庆银保监局与金融机构磋商，搭建专用网络平台，让企业凭借商业价值融资增信，获得不需要抵质押和担保的纯信用贷款。

对银行来说，这也是一个双赢的结果。“我们开拓了贷款业务，赢得了更多客户。”工商银行重庆分行负责人表示，截至2022年5月，分行累计为2037个客户发放商业价值信用贷款39.28亿元。

既要鼓励创新，也要防范风险。没有抵押，怎么控制风险呢？重庆市经信委融资服务处副处长强华松告诉记者，关键在科学衡量企业商业价值，强化贷前审查。市经信委采用“模型+数据”方式，建立企业评价体系，包括健康经营能力、研发投入占营收比例等20多项指标和1张负面清单，对重大税收违法等风险企业一票否决。

贷前严格把关，贷中、贷后也要动态监管。重庆市经信委及时接入获贷企业数据，构建风险预警模型，并结合以前的年度数据，综合判断企业风险。“从已有情况来看，贷款坏账率处于健康水平，风险可控。”强华松表示。

截至目前，重庆中小企业商业价值信用贷款试点已基本覆盖全市各区县，累计帮助超7200家中小企业获得金融机构授信超89亿元。

白名单管理，完善服务体系

去年底，位于四川省成都市龙泉驿区的广乐食品有限公司出现了资金短缺。企业财务部负责人钟艳萍正着急时，在当地政务服务中心看到关于“蓉易贷”的介绍。

“我们公司之前就被纳入白名单，但没贷过款。”钟艳萍试着拨通了龙泉驿区“蓉易贷”服务中心市场推广专员刘豪杰的电话。

刘豪杰了解企业的具体情况后，连忙联系了成都农商银行龙泉支行。一番对接下来，服务中心成功帮企业申请到了银行贷款。

不用抵押物，仅提交纳税证明和企业基本信息等几项材料，3天后，一笔600万元的贷款就打到了企业账户。

原来，2020年10月，成都市开始推行“蓉易贷”普惠金融产品。成都市地方金融监管局副局长程桦介绍，目前通过“蓉易贷”服务中心，为企业提供融资服务，同时筛选入库白名单企业超过1.4万户。“白名单企业由相关产业主管部门筛选出来，能获得优先支持，一般在首次联系后3个工作日便能办结贷款。”程桦说。

据介绍，入选白名单的企业需符合中小微企业的规模要求，无不良信用记录。“对于拥有自主知识产权核心技术、支持农村一、二、三产业发展的行业企业，我们还会优先给予准入。”程桦表示，每个季度，会对白名单企业进行动态增补，当企业发生恶意逾期等行为时，会被移出白名单。

龙泉驿区“蓉易贷”服务中心负责人胡德金介绍，广乐食品有限公司属于发展农村第二产业的支持范畴，信用状况好，因而被纳入了白名单管理。

在具体操作机制上，“蓉易贷”服务中心与相关银行、担保公司等合作，梳理符合条件的金融产品，纳入“蓉易贷”范畴。“仅龙泉驿区就已经与12家银行开展合作，梳理出了49个金融产品，为相关企业提供融资服务。”胡德金说。据统计，截至目前，“蓉易贷”已累计为成都3.34万户中小微企业提供支持，累计投放金额481.45亿元。

为防范化解金融风险，成都市设立了“蓉易贷”风险补偿资金池，用于担保费率补贴、政府分担的风险损失补偿等。“由于前期以白名单制度对企业进行了筛选，目前还没有逾期贷款和坏账的发生。”程桦表示，下一步，成都市将加大对“蓉易贷”的宣传力度，将更多符合条件的中小微企业纳入支持范畴。

科创指数赋能，激活轻资产

浙江气派智能科技有限公司位于温州市国家大学科技园，是一家智能电器和电源设备加工制造企业，目前在智能水槽式洗碗机细分领域有160余项专利。公司本想在商用清洗过滤机领域一展拳脚，却在融资时碰了壁。“企业缺少固定资产，厂房也是租的，所以很难在银行获得贷款。”企业负责人林良宝说。

去年7月，温州市科技局、财政局、银保监分局联合鹿城、瓯海、龙湾3个区政府，推动开展科技金融服务联盟等创新试点。针对科技企业融资难题，温州银保监分局、科技局等部门联合开发“科创指数”评价体系，推出创新能力、创新产出、创新融合3个方面10项指标，对企业的科技创新能力进行评价赋分，联合金融机构开展相应授信贷款。

今年2月，瓯海区先行试点运行“科创指数”融资模式，由试点银行瓯海农商银行向区内科技企业授信20亿元。瓯海农商银行走访了解到林良宝的融资需求后，经“科创指数”赋分测算，气派智能获得83分，信用良好。通过银行审查后，400万元的“科创指数贷”一天就到了企业账户。

“‘科创指数’通过科技企业的几个关键指标，比如是否为国家级、省级高新技术企业，以及研发投入占比、人才梯队建设等，让指数成为量化工具。这些信息由官方印证，也多了一份保险。”温州市科技局相关负责人介绍。

瓯海农商银行公司金融部负责人蔡桥密介绍，基于“科创指数”，银行建立了符合本行风险偏好的贷款准入模型，对虚假纳税、提供虚假材料等情况采取一票否决制；并且在用信后持续跟踪企业贷后情况，在1个月内安排客户经理再次上门走访。试点运营以来，“科创指数贷”没有出现不良贷款和坏账，在瓯海区实现预授信支付全覆盖。

截至目前，瓯海农商银行已为瓯海区1082家科技企业授信11.10亿元，发放贷款337家，贷款额度3.59亿元。接下来，温州将在全市推广“科创指数”融资模式，预授信额目标为100亿元。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 12 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)