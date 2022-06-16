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阶段性加快出口退税办理进度

2022年06月16日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月15日电  （记者王观）国家税务总局近日发布《关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知》指出，自2022年6月20日至2023年6月30日期间，税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退（免）税的平均时间，压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况，进一步明确办理时间要求。

　　《通知》要求，各地税务机关要按照税费优惠政策精准推送机制，通过本省份电子税务局就阶段性加快出口退税进度相关举措，针对一类、二类出口企业等适用主体开展政策精准推送，并主动通过本地征纳沟通平台等多种渠道方式，区分企业不同类型人员开展更具针对性的信息推送；要进一步压实主管税务机关的网格化服务责任，针对适用主体分类开展政策解读和专项辅导。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月16日 12 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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