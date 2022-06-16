人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

和田至若羌铁路6月16日开通运营

世界首个沙漠铁路环线形成

2022年06月16日08:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月15日电  （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：6月16日，和田至若羌铁路（以下简称和若铁路）开通运营，和田至若羌11小时26分可达，新疆铁路网进一步完善，形成世界首个沙漠铁路环线——长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线。和若铁路通车，结束了和田地区洛浦、策勒、于田、民丰等县和巴音郭楞蒙古自治州且末县等地不通火车的历史。

　　和若铁路西起新疆和田地区和田市，东至巴音郭楞蒙古自治州若羌县，全长825公里，设计时速120公里，全线共设车站22座。和若铁路开通运营后，铁路部门将安排开行旅客列车2列，沿线群众乘旅客列车可直达若羌、库尔勒、乌鲁木齐等地，和田至若羌、库尔勒、乌鲁木齐最快分别11小时26分、17小时50分、24小时23分可达；将安排开行货物列车8列，沿线棉花、核桃、红枣等可通过铁路直通运达内地。

　　和若铁路与格尔木至库尔勒铁路若羌至库尔勒段、南疆铁路库尔勒至喀什段、喀什至和田段共同构成环塔克拉玛干沙漠铁路环线。该环线途经新疆巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区等5个地州，覆盖南疆地区上千万各族群众，将进一步完善新疆铁路网结构，极大便利沿线各族人民群众出行和货物运输，对维护民族团结，巩固边疆国防，助力乡村振兴，具有十分重要的意义。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月16日 14 版）
(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环保产业“双碳”行动纲要发布：到2025年产业营业收入年复合增长率不低于10%
　　人民网北京6月15日电 （记者王仁宏）6月15日，在国家发改委、工信部、生态环境部等部门的指导和支持下，中国环境保护产业协会正式发布《加快推进生态环保产业高质量发展 深入打好污染防治攻坚战 全力支撑碳达峰碳中和行动纲要（2021-2030年）》（以下简称《行动纲要》）。 据悉，《行动纲要》围绕产业结构和布局、技术水平、标准化水平、市场主体竞争力、一体化发展体系等5个维度确定发展目标。…
生产需求出现积极变化 经济运行有望进一步改善
　　制图：杨曦 生产供给逐步回升，国内需求有所恢复，外贸进出口明显加快……15日，国家统计局公布多项数据表明，5月份主要指标多数出现改善，国民经济运行呈现恢复势头。 “5月份疫情防控向好，生产需求出现积极变化，但是仍有部分指标同比下降。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部