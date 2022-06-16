本报北京6月15日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：6月16日，和田至若羌铁路（以下简称和若铁路）开通运营，和田至若羌11小时26分可达，新疆铁路网进一步完善，形成世界首个沙漠铁路环线——长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线。和若铁路通车，结束了和田地区洛浦、策勒、于田、民丰等县和巴音郭楞蒙古自治州且末县等地不通火车的历史。

和若铁路西起新疆和田地区和田市，东至巴音郭楞蒙古自治州若羌县，全长825公里，设计时速120公里，全线共设车站22座。和若铁路开通运营后，铁路部门将安排开行旅客列车2列，沿线群众乘旅客列车可直达若羌、库尔勒、乌鲁木齐等地，和田至若羌、库尔勒、乌鲁木齐最快分别11小时26分、17小时50分、24小时23分可达；将安排开行货物列车8列，沿线棉花、核桃、红枣等可通过铁路直通运达内地。

和若铁路与格尔木至库尔勒铁路若羌至库尔勒段、南疆铁路库尔勒至喀什段、喀什至和田段共同构成环塔克拉玛干沙漠铁路环线。该环线途经新疆巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区等5个地州，覆盖南疆地区上千万各族群众，将进一步完善新疆铁路网结构，极大便利沿线各族人民群众出行和货物运输，对维护民族团结，巩固边疆国防，助力乡村振兴，具有十分重要的意义。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 14 版）

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