杨 暄

为文化传承和发展插上数字之翼，中华文化必将在数字时代绽放更夺目的光彩

将中华文化入“网”上“云”，实现在数字世界的永久留存、永续利用，已被纳入国家战略。根据前不久印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，到“十四五”时期末要基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系；到2035年，建成国家文化大数据体系，中华文化全景呈现，中华文化数字化成果全民共享、优秀创新成果享誉海内外。推进实施国家文化数字化战略，必将为文化强国建设筑牢“数字基石”。

中华文明源远流长、博大精深，是中华民族独特的精神标识，是当代中国文化的根基，是维系全世界华人的精神纽带，也是中国文化创新的宝藏。习近平总书记强调：“推动中华文明创造性转化和创新性发展，激活其生命力，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。在信息时代，使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来，文化数字化是一项基础工程。

很长一段时间以来，古籍、文物、非遗、方言等多个领域的数字化采集和整理工作在持续进行，取得了相当大的进展。接下来的工作，需要在广度和深度上继续发力，既要做到全覆盖无遗漏，还要提高颗粒度精密度，让中华文化以本真样貌在数字世界里得到传承。

实现文化数字化，采集只是第一步。采集完成，并不意味着物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系已经建成。如何调集最大“算力”、设计最佳“算法”，打通文化资源的传统分类方式，促进数字化联动整合，并深入挖掘中华文化的优质IP，实现创造性转化、创新性发展，是更艰难也更重要的任务。对此，要有充分准备，心中有“数”。

文化数字化的过程，就是利用人工智能、物联网、大数据、云计算等高新技术手段，将文化素材导入虚拟世界，进而实现深度融合的过程。面对这个迥异于传统文化样式的数字空间，我们需要用新的眼光和新的逻辑语言，提取具有历史传承价值的中华文化元素、符号和标识，创造新的文化样式和优质内容。唯有如此，才能不断丰富中华民族文化基因的当代表达，让中华优秀传统文化在数字世界发扬光大。

现实中，文化数字化也为文化生活提供了全新的场景。从网络文学、网络视频、网络直播、数字图书馆、虚拟博物馆、电子竞技的持续火热，到云演出、云观展、云旅游等新业态的不断出现，数字技术手段对文化资源的开发、利用、存储、表达和传播，丰富了文化产品类型和服务种类，扩大了产业规模。随着数字化的深入，文化消费体验将实现从“在线”到“在场”的跨越。升级“身未动，心已远”的数字新体验、创造虚实结合的消费新场景，是中华优秀传统文化在数字世界里实现创造性转化、创新性发展的有效路径。这不仅需要文化数据库的顶层设计，更需要市场主体的积极作为。

纵观历史，文化始终是推动人类社会发展的最深层、最持久的力量。面向未来，我们将迎来一个更加瑰丽多姿的数字世界。数字科技发展日新月异，中华文化魅力历久弥新。为文化传承和发展插上数字之翼，中华文化必将在数字时代绽放更夺目的光彩。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)