本报北京电 （记者冉永平、丁怡婷）在平台界面一点，居民家庭用电每日减排量、累计减碳总值、减碳排名等信息一目了然……记者从南方电网获悉，由南方电网深圳供电局、深圳市生态环境局和深圳排放权交易所联合打造的国内首个居民低碳用电“碳普惠”应用，目前已在南网在线APP和95598小程序上线，深圳市民均可查询使用。

“碳普惠”应用以“低碳权益、普惠大众”为核心，基于居民家庭用电减排量的方法学对家庭电量进行换算，得出居民家庭减排量。该应用将根据减排量给予用户不同等级的个性化标志勋章，并且能够对碳排量高的家庭量身推送低碳用能和科学用电小技巧，引导用户绿色低碳生活。

经过一定积累后，市民可利用这些减排量兑换公益权益，参与相关公益活动。预计到2023年，深圳排放权交易所将把得到授权的居民减排量在其交易平台上架，供高耗能社会团体或企业购买以抵消自身碳排放，居民可自由兑换礼品卡、地铁出行卡等礼品作为低碳生活的奖励。

据统计，深圳居民用电量约占深圳全社会用电量的16%，目前深圳家庭每天用电量基线范围是5至12千瓦时（分季节），家庭日均用电量8千瓦时、二氧化碳排放2.5千克。

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