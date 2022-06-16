曾金华

原标题：对市场主体做好“浇水施肥”

当前经济下行压力持续加大，市场主体面临一系列困难挑战，就业问题较为突出。近日，在由中国社会科学院财经战略研究院主办、《财经智库》编辑部等承办的“稳增长·保就业”专家座谈会上，专家认为，要大力落实稳经济一揽子措施，加强财政货币政策协同配合，以稳住市场主体来稳住经济大盘，促进稳增长、保就业。

近期，中央围绕稳定稳住经济大盘做出一系列部署。“无论是稳增长，还是保就业，我们都有多种政策选择。总的来说，我国宏观政策工具箱的储备是相对充裕的，要确保把政策配置和政策操作发力点放在稳住市场主体上。”中国社会科学院副院长、学部委员高培勇表示。

统计显示，截至4月底，我国实有市场主体1.58亿户，为稳住宏观经济基本盘提供了强有力的微观基础。“市场主体是国民经济的根基之所在，经济发展的动力就在于市场主体。稳住经济大盘的实质就是稳住市场主体，把市场主体经济的基本盘稳住了，也就能够稳增长、保就业，解决其他问题上就有了基础和相应手段。”高培勇说。

在一系列不利因素冲击下，市场主体生产经营面临不少困难。“市场主体是最亟待渡过难关的，也是最需要实施一揽子纾困帮扶政策的对象。稳住经济大盘的关键所在，是要继续坚持以市场主体为重心，着眼于从市场主体这个根上‘浇水施肥’。”高培勇说。

中国人民大学教授杨瑞龙也认为，稳增长、稳就业，关键是要保市场主体，“如果市场主体，特别是企业信心不足的话，就会大大抵消宏观政策效应。当前一个关键问题是要提振市场主体信心，特别是提振企业的信心，这首先要让企业对政府纾困政策的及时落地保持信心”。

“目前中小企业面临的困难更大更难，需要进一步加大资金支持力度，进一步推进减税降费，精准运用政策工具，推动缓解成本上升压力。”杨瑞龙说。

近日召开的国务院常务会议强调，财政、货币政策要以就业优先为导向。中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭认为，要充分发挥货币政策稳就业的关键作用，切实落实就业优先的政策导向，将促进就业纳入货币政策的目标框架，推出有针对性的就业借贷工具，特别是针对劳动密集型行业的政策工具，来解决就业问题。

“货币政策支持就业、促进就业的内在机制是通过对市场主体和实体经济的支持来实现的，特别是在疫情持续冲击的背景之下，中小企业受到的影响更大，保市场主体成为保就业的关键。”何德旭表示，近日银保监会召开小微金融工作专题会议，提出2022年继续实现普惠型小微企业贷款“两增”目标，这实际上就是在加大对市场主体纾困的力度，让市场主体成为稳增长、保就业的重要抓手。

货币政策支持就业，如何做到精准有效？何德旭认为，要发挥结构性货币政策工具的作用，有收有放、有的放矢，针对不同情况和不同市场主体，提供具体的政策支持。比如，针对结构性失业情况，货币政策要以重平衡、纠偏差、补短板为导向，发挥定向调控功能，解决资金错配和传导梗阻带来的企业投融资受阻、效益低下等问题。此外，还要加强财政政策、货币政策的协调配合，形成政策合力，向市场传递有效的积极信号，进而提升政策效能。

“总的判断是，要围绕市场主体的关切而转，奔着满足市场主体的需求而去，紧盯市场主体精准实施各方面宏观政策，把市场主体作为各种政策措施的发力点。这不仅关系到稳住经济大盘措施实施的成效，而且是稳住经济大盘的关键点、要害处，更是当前和今后一个时期稳住经济大盘的必由之路。”高培勇表示。

(责编：罗知之、陈键)