数字技术将“重现”敦煌藏经洞
2022年06月16日08:22 | 来源：光明日报
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原标题：数字技术将“重现”敦煌藏经洞
新华社兰州6月15日电（记者张玉洁）在数字技术的支持下，敦煌藏经洞及其出土的约六万件文物将“重现”在人们面前。
6月15日，敦煌研究院与腾讯互动娱乐合作成立“文化遗产数字创意技术联合实验室”，共同探寻文化遗产展示的新技术、新模式。“数字藏经洞”是实验室的首批项目之一。
1900年，敦煌藏经洞石破天惊。在不足7平方米的洞窟中，出土了4世纪至11世纪的约六万件文物。有“国际显学”之称的敦煌学，就是以这些用汉文、藏文、吐蕃文等文字写成的佛经典籍和社会文书为重要研究资料。
实验室将以数字孪生技术为手段，以1:1的比例还原敦煌藏经洞，同时让已流失海外或进入博物馆的文献在洞窟中“重现”。敦煌研究院收藏的001号文献《归义军衙府酒破历》将是最先“重现”的内容。
“我们希望将藏经洞文献与其中的历史故事结合，让用户能够走进文化场景之中，与历史人物互动。”腾讯新文创研究院执行院长李航说。
据介绍，双方还在共同打造莫高窟官方虚拟形象“伽瑶”。这一取材敦煌壁画形象“迦陵频伽”的虚拟人，能够与人们互动，还会跳敦煌舞。此外，双方将在文物数字化领域开展人才培养工作。
“云计算、人工智能等新技术为文化遗产创造性转化、创新性发展提供了新动能。学术优势与技术优势的结合，能更好地推出满足社会文化需求的创意作品。”敦煌研究院院长苏伯民说。
敦煌研究院文物数字化研究所所长俞天秀说，数字技术能够打破时空界限，让人们了解敦煌。“莫高窟每年最多接待游客200余万人，但在互联网上，这些内容瞬间能产生上千万的浏览量，对增强文化自信很有意义。”
(责编：罗知之、陈键)
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