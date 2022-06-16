刘 艳

原标题：强化App合规运营 国家网信办加固规则防线

6月14日，国家互联网信息办公室发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（以下简称新《规定》），以进一步依法监管移动互联网应用程序，促进应用程序信息服务健康有序发展。新《规定》将于8月1日起施行。

移动互联网应用程序就是我们常提到的App，新《规定》定义为，运行在移动智能终端上向用户提供信息服务的应用软件。

2016年8月1日，《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（以下简称旧《规定》）实施，互联网实验室创始人方兴东在接受科技日报记者采访时说：“这是第一次有针对性地为应用程序立规矩，对中国网民意义重大，对应用程序的依法监管影响深远。”

如方兴东所言，应用程序是每位网民出入网络空间的第一入口，与网民切身利益密切相关，有序和规范至关重要。

旧《规定》实施以来，中国App市场持续繁荣。据工业和信息化部数据，截至4月末，我国国内市场上监测到的App数量为231万款，4月净增1万款，第三方应用商店在架应用累计下载量达21164亿次，4月净增468亿次。

国家互联网信息办公室有关负责人表示，旧《规定》对维护网络信息内容生态，保护公民、法人和其他组织的合法权益发挥了积极作用。但是，随着移动应用程序快速发展、广泛应用，新情况新问题不断出现，需要适应形势发展进行修订完善。

南京邮电大学教授王春晖介绍，新《规定》主要对应用程序提供者和应用程序分发平台进行合规管理，要求他们共同履行3大合规义务。

首先，应当遵守宪法、法律和行政法规，弘扬社会主义核心价值观，坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，遵循公序良俗，履行社会责任，维护清朗网络空间。

其次，应当履行信息内容管理主体责任，积极配合国家实施网络可信身份战略，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度，确保网络安全，维护良好网络生态。

再次，不得利用应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律法规禁止的活动。

北京大成（杭州）律师事务所合伙人孙鹏程对科技日报记者说：“新《规定》包括信息内容主体责任、真实身份信息认证、分类管理、行业自律、社会监督及行政管理等条款，对应用程序提供者和应用程序分发平台分别有多项新增要求。”

在对应用程序提供者新增的7项要求中，对消费者权益的保护给出了明确要求，比如，不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式，或者利用违法和不良信息诱导用户下载。

孙鹏程强调：“需要注意的是，新《规定》第14条列出的针对应用程序提供者的安全评估，不是首次提出，但是大部分企业并不了解，去年年底开始，监管部门已经开始检查，如果未通过‘双新’评估，App存在下架风险。”

(责编：罗知之、陈键)