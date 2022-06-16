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“盖亚”揭示迄今最详细银河系地图

2022年06月16日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：“盖亚”揭示迄今最详细银河系地图

科技日报北京6月15日电 （实习记者张佳欣）当地时间13日，欧洲空间局（ESA）“盖亚”团队发布了迄今最大、最准确、最详细的银河系地图，其中包括由“盖亚”探测器收集的近20亿颗恒星的数据，描述了“星震”、恒星DNA、不对称运动及其他新见解。ESA表示，这些发现将“彻底改变人们对银河系的认识”。

此次发布的是“盖亚”任务第三批数据，包括恒星的化学成分、恒星温度、颜色、质量、年龄以及恒星接近或远离人们的速度（径向速度）。这些数据还包括特殊的恒星子集，比如那些随着时间改变亮度的恒星。

“盖亚”还探测到超过10万次所谓的“星震”，ESA将其比作“使恒星翻涌的大型海啸”。这使科学家能够推断出恒星内部如何运作及其内部的密度和温度。

一颗恒星的化学成分好比它的DNA，记录了关于它起源的重要信息。此次，“盖亚”揭示了迄今最大的与3D运动相结合的星系化学地图，覆盖了从太阳附近到地球周围的较小星系。“盖亚”的数据揭示了银河系内的迁移过程和外部星系的吸积过程，清楚地表明太阳和地球都属于一个不断变化的系统，是由不同来源的恒星和气体组合而成。

该数据集中的另一个新内容是迄今为止最大的双星目录、数千个太阳系天体，如小行星和行星卫星，以及银河系外约290万个星系、190万颗类星体——由超大质量黑洞提供动力的极其明亮的星系核。

“盖亚”探测器是ESA研制并于2013年发射的空间科学卫星，位于距离地球约150万公里的轨道上，任务是创建最准确、最完整的银河系多维地图。这将使天文学家能够研究银河系的结构和演化，并更好地了解恒星的生命周期。“盖亚”第一批主要数据发布于2016年，详细介绍了11亿颗恒星的亮度和位置；2018年发布了第二批数据。

现在，“盖亚”团队花了5年时间才发布了从2014—2017年观察到的最新数据，最终数据集将于2030年公布，“盖亚”将于2025年完成其巡天任务。

(责编：罗知之、陈键)

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