央视网消息：今天（6月15日），我们走进贵州省黔南布依族苗族自治州的龙里县。

龙里位于黔中腹地，紧邻贵阳，山清水秀，森林覆盖率高，分布着山脉、丘陵、河谷、草原等。党的十八大以来，龙里积极推动与省会贵阳的交通互联，修建了多条快速通道，依靠区位和交通优势深度融入省会城市发展。这也成为龙里发展最显著的特点。

最近十年，龙里着重推动产业共融、以城聚产、以产兴城，去年，经济总量跃居黔南州第一位，并连续两年入选中国西部百强县市。

接下来，我们先认识一下“奔跑的龙里”。

热气腾腾的米粉，新鲜的果蔬，让人垂涎欲滴的肉饼鸡，一条条忙碌的生产线，夜校里忙着充实自己的工人……龙里是一个有活力、有激情的地方。

(责编：杨曦、初梓瑞)