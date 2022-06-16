走进县城看发展 | 贵州龙里：奔跑加速度 奋进正当时
2022年06月16日08:46 | 来源：央视网
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央视网消息：今天（6月15日），我们走进贵州省黔南布依族苗族自治州的龙里县。
龙里位于黔中腹地，紧邻贵阳，山清水秀，森林覆盖率高，分布着山脉、丘陵、河谷、草原等。党的十八大以来，龙里积极推动与省会贵阳的交通互联，修建了多条快速通道，依靠区位和交通优势深度融入省会城市发展。这也成为龙里发展最显著的特点。
最近十年，龙里着重推动产业共融、以城聚产、以产兴城，去年，经济总量跃居黔南州第一位，并连续两年入选中国西部百强县市。
接下来，我们先认识一下“奔跑的龙里”。
热气腾腾的米粉，新鲜的果蔬，让人垂涎欲滴的肉饼鸡，一条条忙碌的生产线，夜校里忙着充实自己的工人……龙里是一个有活力、有激情的地方。
(责编：杨曦、初梓瑞)
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